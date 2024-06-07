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Слава Дьомін розповідає синові про ЛГБТ-спільноту — що українці пишуть в коментарях

7 червня 2024 18:30
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Слава Дьомін спілкується з сином про ЛГБТ— яка позиція в тінейджера
Шоумен, радіоведучий Слава Дьомін з сином. Фото: Instagram/slavademin_official
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В червні в багатьох країнах світу проходять різні заходи на підтримку ЛГБТК+ спільноти. Цього року представники українського шоу-бізнесу активно підтримують тих, в кого інтимні вподобання відрізняється від традиційних. Щодо квір спільноти висловився й шоумен, радіоведучий Слава Дьомін.

Відповідна публікація з’явилась в його соцмережах

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Слава Дьомін про ЛГБТК+ спільноту

За словами 39-річного шоумена він рівно ставиться до представників ЛГБТ+ спільноти. Дьомін наголошує — яке він має право забороняти іншим людям жити як їм хочеться. Тим паче, що це не суперечить кримінальному кодексу.

Згадав Слава і свого 13-річного сина Владислава. З ним шоумен не соромиться обговорювати подібні питання.  

"Він каже, що йому не важливо, якої орієнтації людина. І якщо хтось з його друзів буде представником/представницею ЛГБТ+, то на їхнє спілкування це ніяк не вплине, а йому продовжать подобатись дівчата. Головне, щоб в середині ця людина не була гнила. І тут я його підтримую на 100%", — написав Дьомін і зазначив, що деякі негативні коментарі буде видаляти. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vlad Domin (@vladdomin)

Реакція в соцмережах

Традиційно під публікаціями на цю тематику думки українців розділилися. Дехто підтримав позицію Дьоміна. Але чимало користувачів соцмереж висловили кардинально іншу думку з цього приводу. 

  • Я не проти існування ЛГБТ, хай роблять, що хочуть, це їхнє життя. Але я не хочу, щоб це розповідали дітям, що це норма! Бо це не так.
  • Забороняю пропаганду Содома і Гоморри.
  • Біблія проти.
  • Існують закони державні які не можна порушувати, бо буде покарання, аналогічно закони Божі які суперечать одностатевим шлюбам, за які теж буде покарання.

Одна з підписниць або відвідувачок профілю Дьоміна в Instagram прямо запитала — як шоумен відреагує, якщо Влад буде квіром.

"В моєму ставленні до нього нічого не зміниться і лікувати я його точно не поведу", — підсумував Дьомін. 

Реакція Дьоміна на запитання
Відповідь Слави Дьоміна на запитання про сина. Скриншот: Instagram/slavademin_official

Нагадаємо, раніше ми писали, що англійська акторка Джессіка Медсен, яка грає роль Криссиди Каупер в серіалі "Бріджертони", закохана в жінку. Також ми розповідали, що співачка Оля Полякова встала на захист прав представників ЛГБТ-спільноти.

Слава Дьомін
соцмережі
ЛГБТ
українські зірки
діти

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