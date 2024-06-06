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Оля Полякова гучно захистила права представників ЛГБТ-спільноти

6 червня 2024 12:25
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Співачка Оля Полякова публічно підтримала ЛГБТ-спільноту — подробиці
Співачка Оля Полякова на своєму виступі в Одесі. Фото: Instagram Олі Полякової
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Українська співачка Оля Полякова вирішила присвятити новий допис місяцю ЛГБТ-прайду. Одна з найяскравіших зірок шоу-бізнесу підтримала представників ЛГБТ-спільноти, звернувшись до українців, які проти рівності прав.

Відповідну публікацію Оля Полякова оприлюднила на своїй сторінці в Instagram.

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Оля Полякова про ЛГБТ-спільноту

Популярна українська артистка вирішила написати великий допис на честь місяця ЛГБТ-прайду, але зробила це досить різко. Оля заявила про те, як зараз важливий штамп в паспорті, адже в іншому випадку немає юридичного підтвердження стосунків людей.

"Поки хтось переживає, що веселка перетворить їх на г*їв, людям доводиться оформлювати фіктивні шлюби з друзями. Бо тебе не пустять в реанімацію до коханої людини, не скажуть про полон чи поранення і взагалі пошлють до одного місця. Навіть на впізнання у морг тебе не пустять, бо юридично ти коханій людині — ніхто. У час війни рівні права особливо потрібні всім громадянам нашої країни. Немає печатки в паспорті — для держави ваших стосунків не існує", — наголосила Оля Полякова.

Оля Полякова на акции протеста в Киеве
Співачка Оля Полякова на акції протесту в Києві. Фото: Instagram Олі Полякової

До того ж, розповіла співачка і про законопроєкти, які стосуються ЛГБТ-спільноти. 

"Зараз у нас "зависли" два законопроєкти — №5488 та №9103, які буквально дають дві прості речі. Перша — не можна бити людину, тому що вам не подобається, з ким він чи вона йде за руку. Друга — дозволяють оформити стосунки тим, хто хоче їх оформити. І поки їх не приймуть, будуть усі рівні, але дехто буде рівнішим", — також додала співачка.

Допис Олі Полякової на честь ЛГБТ-спільноти
Допис Олі Полякової на честь ЛГБТ-спільноти. Фото: скриншот з Instagram

Місяць ЛГБТ-прайду

Першого червня стартував місяць ЛГБТ-прайду, коли люди з нетрадиційною орієнтацією виступають за своє право жити в суспільстві. Представники ЛГБТ-спільноти влаштовують різні мітинги на підтримку своєї орієнтації. У Києві цього року 16 червня відбудеться Марш Рівності, який планують організувати в метро в умовах воєнного стану.

Марш Равенства в Киеве в 2021 году
Марш Рівності в Києві в 2021 році. Фото: kievpravda.com

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Оля Полякова прокоментувала виступ дуету Alyona Alyona і Jerry Heil на "Євробаченні". 

Раніше ми розповідали про те, що співачка Оля Полякова вирішила запустити власне кулінарне шоу. 

Також ми повідомляли про те, що відома артистка Оля Полякова висловилася про критику на свою адресу.

шоу-бізнес
Оля Полякова
ЛГБТ
українські зірки

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