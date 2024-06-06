Співачка Оля Полякова публічно підтримала ЛГБТ-спільноту — подробиці

Співачка Оля Полякова на своєму виступі в Одесі. Фото: Instagram Олі Полякової

Українська співачка Оля Полякова вирішила присвятити новий допис місяцю ЛГБТ-прайду. Одна з найяскравіших зірок шоу-бізнесу підтримала представників ЛГБТ-спільноти, звернувшись до українців, які проти рівності прав.

Відповідну публікацію Оля Полякова оприлюднила на своїй сторінці в Instagram.

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Популярна українська артистка вирішила написати великий допис на честь місяця ЛГБТ-прайду, але зробила це досить різко. Оля заявила про те, як зараз важливий штамп в паспорті, адже в іншому випадку немає юридичного підтвердження стосунків людей.

"Поки хтось переживає, що веселка перетворить їх на г*їв, людям доводиться оформлювати фіктивні шлюби з друзями. Бо тебе не пустять в реанімацію до коханої людини, не скажуть про полон чи поранення і взагалі пошлють до одного місця. Навіть на впізнання у морг тебе не пустять, бо юридично ти коханій людині — ніхто. У час війни рівні права особливо потрібні всім громадянам нашої країни. Немає печатки в паспорті — для держави ваших стосунків не існує", — наголосила Оля Полякова.

Співачка Оля Полякова на акції протесту в Києві. Фото: Instagram Олі Полякової

До того ж, розповіла співачка і про законопроєкти, які стосуються ЛГБТ-спільноти.

"Зараз у нас "зависли" два законопроєкти — №5488 та №9103, які буквально дають дві прості речі. Перша — не можна бити людину, тому що вам не подобається, з ким він чи вона йде за руку. Друга — дозволяють оформити стосунки тим, хто хоче їх оформити. І поки їх не приймуть, будуть усі рівні, але дехто буде рівнішим", — також додала співачка.

Допис Олі Полякової на честь ЛГБТ-спільноти. Фото: скриншот з Instagram

Місяць ЛГБТ-прайду

Першого червня стартував місяць ЛГБТ-прайду, коли люди з нетрадиційною орієнтацією виступають за своє право жити в суспільстві. Представники ЛГБТ-спільноти влаштовують різні мітинги на підтримку своєї орієнтації. У Києві цього року 16 червня відбудеться Марш Рівності, який планують організувати в метро в умовах воєнного стану.

Марш Рівності в Києві в 2021 році. Фото: kievpravda.com

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