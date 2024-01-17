Слава Каминская случайно рассекретила имя своего мужа
Кажется, Слава Каминская уже очень скоро представит публике своего нового мужа. В апреле прошлого года артистка призналась, что не одинока и только сейчас опубликовала фото, где немного видно любимого. А еще назвала его имя видео.
Фото и видео публиковала в сторис в Instagram.
"Муж надо мной издевается"
Слава Каминская только что вернулась с отдыха на острове Тенерифе. Там в последний день своего пребывания певица выступила с небольшим концертом. Она отметила, что это было ее первое выступление за два года.
После концерта она проводила время со своим мужем, о котором стало известно в апреле прошлого года. Кстати, все это время она не показывала его в своих социальных сетях, а по слухам он иностранец.
Однако в сторис певица общалась с любимым на русском и называла его "Леша".
Она также шутливо сравнила их пару с одиозными россиянами Никитой Джигурдой и Анастасией Волочковой.
"Муж надо мной издевается", — сказала Слава в сторис.
Общалась Каминская с мужем на русском.
Позже исполнительница опубликовала селфи, на котором счастливая лежит на плече своего избранника уже в самолете. Однако пока Слава еще скрывает лицо Алексея.
Напомним, Слава Каминская планирует перевести на украинский хит группы "НеАнгелы".
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