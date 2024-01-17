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Слава Каминская случайно рассекретила имя своего мужа

17 января 2024 16:01
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Слава Каминская случайно рассекретила имя своего мужа
Певица Слава Каминская7. Фото: instagram.com/babaslavka
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Кажется, Слава Каминская уже очень скоро представит публике своего нового мужа. В апреле прошлого года артистка призналась, что не одинока и только сейчас опубликовала фото, где немного видно любимого. А еще назвала его имя видео.

Фото и видео публиковала в сторис в Instagram.

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Слава Каминская только что вернулась с отдыха на острове Тенерифе. Там в последний день своего пребывания певица выступила с небольшим концертом. Она отметила, что это было ее первое выступление за два года.

 

Слава Каминская
Скриншот со сторис instagram.com/babaslavka

После концерта она проводила время со своим мужем, о котором стало известно в апреле прошлого года. Кстати, все это время она не показывала его в своих социальных сетях, а по слухам он иностранец.

Однако в сторис певица общалась с любимым на русском и называла его "Леша".

 

Слава Каминская
Скриншот со сторис instagram.com/babaslavka

Она также шутливо сравнила их пару с одиозными россиянами Никитой Джигурдой и Анастасией Волочковой.

"Муж надо мной издевается", — сказала Слава в сторис.

Общалась Каминская с мужем на русском.

 

Слава Каминская
Скриншот со сторис instagram.com/babaslavka

Позже исполнительница опубликовала селфи, на котором счастливая лежит на плече своего избранника уже в самолете. Однако пока Слава еще скрывает лицо Алексея.

 

Слава Каминская
Скриншот со стор instagram.com/babaslavka

Напомним, Слава Каминская планирует перевести на украинский хит группы "НеАнгелы".

Также мы писали, что Слава Каминская призналась, что случайно познакомилась со своим идеальным мужчиной.

Слава Каминская
отношения
украинские звезды

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