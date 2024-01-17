Слава Камінська випадково розсекретила ім'я свого чоловіка

Сспівачка Слава Камінська7. Фото: instagram.com/babaslavka

Здається Слава Камінська вже дуже скоро представить публіці свого нового чоловіка. У квітні пинулого року артистка зізналася, що не самотня і лише зараз опублікувала фото, де трошки видно коханого. А ще назвала його ім'я на відео.

Фото і відео публікувала у сторіс в Instagram.

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"Чоловік наді мною знущається"

Слава Камінська щойно повернулася з відпочинку на острові Тенеріфе. Там у останній день свого перебування співачка виступила з невеликим концертом. Вона зазначила, що це був її перший виступ за два роки.

Скриншот зі сторіс instagram.com/babaslavka

Після концерту вона проводила час зі своїм чоловіком, про якого стало відомо у квітні минулого року. До речі, весь цей час вона не показувала його у своїх соціальних мережах, а за чутками він — іноземець.

Проте у сторіс співачка спілкувалася з коханим російською і називала його "Льоша".

Скриншот зі сторіс instagram.com/babaslavka

Вона також жартівливо порівняла їхню пару з одіозними росіянами Нікітою Джигурдою і Анастасією Волочковою.

"Чоловік наді мною знущається", — сказала Слава в сторіс.

Спілкувалася Камінська з чоловіком російською.

Скриншот зі сторіс instagram.com/babaslavka

Пізніше виконавиця опублікувала селфі, на якому щаслива лежить на плечі свого обранця вже у літаку. Проте поки що Слава ще приховує обличчя Олексія.

Скриншот зі сторіс instagram.com/babaslavka

Нагадаємо, Слава Камінська планує перекласти українською хіт гурту "НеАнгели".

Також ми писали, що Слава Камінська зізналася, що випадково познайомилася зі своїм ідеальним чоловіком.