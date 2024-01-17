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Слава Камінська випадково розсекретила ім'я свого чоловіка

17 січня 2024 16:01
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Слава Камінська випадково розсекретила ім'я свого чоловіка
Сспівачка Слава Камінська7. Фото: instagram.com/babaslavka
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Здається Слава Камінська вже дуже скоро представить публіці свого нового чоловіка. У квітні пинулого року артистка зізналася, що не самотня і лише зараз опублікувала фото, де трошки видно коханого. А ще назвала його ім'я на відео. 

Фото і відео публікувала у сторіс в Instagram

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"Чоловік наді мною знущається"

Слава Камінська щойно повернулася з відпочинку на острові Тенеріфе. Там у останній день свого перебування співачка виступила з невеликим концертом. Вона зазначила, що це був її перший виступ за два роки. 

 

Слава Камінська
Скриншот зі сторіс instagram.com/babaslavka

Після концерту вона проводила час зі своїм чоловіком, про якого стало відомо у квітні минулого року. До речі, весь цей час вона не показувала його у своїх соціальних мережах, а за чутками він — іноземець. 

Проте у сторіс співачка спілкувалася з коханим російською і називала його "Льоша".

 

Слава Камінська
Скриншот зі сторіс instagram.com/babaslavka

Вона також жартівливо порівняла їхню пару з одіозними росіянами Нікітою Джигурдою і Анастасією Волочковою.

"Чоловік наді мною знущається", — сказала Слава в сторіс.

Спілкувалася Камінська з чоловіком російською. 

 

Слава Камінська
Скриншот зі сторіс instagram.com/babaslavka

Пізніше виконавиця опублікувала селфі, на якому щаслива лежить на плечі свого обранця вже у літаку. Проте поки що Слава ще приховує обличчя Олексія.

 

Слава Камінська
Скриншот зі сторіс instagram.com/babaslavka

Нагадаємо, Слава Камінська планує перекласти українською хіт гурту "НеАнгели". 

Також ми писали, що Слава Камінська зізналася, що випадково познайомилася зі своїм ідеальним чоловіком.

Слава Камінська
відносини
українські зірки

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