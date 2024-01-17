Слава Камінська випадково розсекретила ім'я свого чоловіка
Здається Слава Камінська вже дуже скоро представить публіці свого нового чоловіка. У квітні пинулого року артистка зізналася, що не самотня і лише зараз опублікувала фото, де трошки видно коханого. А ще назвала його ім'я на відео.
Фото і відео публікувала у сторіс в Instagram.
"Чоловік наді мною знущається"
Слава Камінська щойно повернулася з відпочинку на острові Тенеріфе. Там у останній день свого перебування співачка виступила з невеликим концертом. Вона зазначила, що це був її перший виступ за два роки.
Після концерту вона проводила час зі своїм чоловіком, про якого стало відомо у квітні минулого року. До речі, весь цей час вона не показувала його у своїх соціальних мережах, а за чутками він — іноземець.
Проте у сторіс співачка спілкувалася з коханим російською і називала його "Льоша".
Вона також жартівливо порівняла їхню пару з одіозними росіянами Нікітою Джигурдою і Анастасією Волочковою.
"Чоловік наді мною знущається", — сказала Слава в сторіс.
Спілкувалася Камінська з чоловіком російською.
Пізніше виконавиця опублікувала селфі, на якому щаслива лежить на плечі свого обранця вже у літаку. Проте поки що Слава ще приховує обличчя Олексія.
Нагадаємо, Слава Камінська планує перекласти українською хіт гурту "НеАнгели".
Також ми писали, що Слава Камінська зізналася, що випадково познайомилася зі своїм ідеальним чоловіком.
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