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Смуглая Барби — Скарлетт Йоганссон посетила премьеру своего фильма "Возьми меня на Луну"

9 июля 2024 14:00
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Роскошная Скарлетт Йоганссон посетила премьеру своего нового фильма.
Актеры Скарлетт Йоганссон и Ченнинг Татум. Фото: instagram/flymetothemoon
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Американская актриса Скарлетт Йоганссон представила фильм "Возьми меня на Луну" в Нью-Йорке. На красной дорожке она появилась вместе с мужем Колином Джоста и напарником по проекту актером Ченнингом Татумом.

Об этом пишет Daily Mail.

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Скарлетт Йоганссон сияла на премьере фильма "Возьми меня на Луну"

Премьерный показ состоялся на AMC Lincoln Square в Нью-Йорке. Скарлетт Йоганссон выбрала для события ситцевый костюм в клеточку нежно-розового цвета. Короткий топ обнажил ее подкачанный пресс. Костюм был украшен камешками.

Волосы актриса собрала в элегантный пучок и выбрала сияющий макияж. Ее коллега по фильму Ченнинг Татум надел темный образ — полосатый костюм и черную рубашку.

Новый фильм "Возьми меня на Луну" выходит в кинотеатрах 12 июля. Это романтическая комедия, в которой NASA снимает ложную посадку на Луну как запасной план на случай, если миссия "Аполлон-11" станет провальной.

Скарлетт Йогансон и Ченнинг Татум сыграли в "Возьми меня на Луну". Фото: instagram/flymetothemoon
Скарлетт Йогансон и Ченнинг Татум сыграли в "Возьми меня на Луну". Фото: instagram/flymetothemoon

Татум сыграл чиновника NASA, наблюдающего за высадкой "Аполлона-11" на Луну, а Йоганссон — менеджерку-маркетологиню, снимающую фальшивую посадку на спутник.

Скарлетт Йогансон и Ченнинг Татум на премьере фильма "Возьми меня на Луну". Фото: instagram/flymetothemoon
Скарлетт Йоганссон и Ченнинг Татум на премьере фильма "Возьми меня на Луну". Фото: instagram/flymetothemoon

Напомним, кинокомпании приступили к работе над продолжением фильма "Дьявол носит Prada". Также Анджелина Джоли прогулялась вместе со своим сыном от Брэда Питта.

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