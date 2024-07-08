Анджеліну Джолі підловили під час рідкісного виходу з сином від Бреда Пітта

Акторка Анджеліна Джолі. Фото: Reuters

Нещодавно Бред Пітт офіційно представляв публіці свою кохану Інес де Рамон на перегонах "Формули-1" у Великій Британії, в той час, як його ексдружина Анджеліна Джолі та їх молодший син були помічені на шопінгу в Лос-Анджелесі.

Про це пише Daily Mail.

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49-річна актриса та Нокс, якому днями виповниться 16 років, відвідали зоомагазин у престижному районі Лос-Феліс та потрапили до об'єктивів папараці на парковці, поки завантажували покупки в машину. Анджеліна була одягнена у чорний брючний костюм та взуття на підборах, а брат-близнючок Вів'єн вибрав більш комфортний для шопінгу образ — сіру футболку, шорти та кросівки.

Акторка Анджеліна Джолі з сином. Фото: BACKGRID

Акторка Анджеліна Джолі з сином Ноксом. Фото: BACKGRID

Молодший син Джолі та Пітта Нокс, який разом із сестрою Вів'єн народився у 2008 році в Ніцці, рідше за інших дітей пари з'являється на публіці, ведучи більш закритий спосіб життя. Минулого місяця його сестра-близнюка Вів'єн відвідала премію Tony у Нью-Йорку, де вони разом з матір'ю та командою отримали чотири статуетки за роботу над мюзиклом "Ізгої".

Нагадаємо, у мережі обговорюють секрет молодого вигляду Бреда Пітта.