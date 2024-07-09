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Смаглява Барбі — Скарлетт Йоганссон відвідала прем‘єру свого фільму "Візьми мене на місяць"

9 липня 2024 14:00
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Розкішна Скарлетт Йоганссон відвідала прем‘єру свого нового фільму — відео
Актори Скарлетт Йоганссон та Ченнінг Татум. Фото: instagram/flymetothemoon
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Американська акторка Скарлетт Йоганссон запрем'єрила фільм "Візьми мене на Місяць" у Нью-Йорку. На червоному хіднику вона з'явилась разом з чоловіком Коліном Джоста та напарником по проєкту актором Ченнінгом Татумом.

Про це пише Daily Mail.

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Прем'єрний показ відбувся на AMC Lincoln Square у Нью-Йорку. Скарлетт Йоганссон обрала для події ситцевий костюм у клітинку ніжно рожевого кольору. Короткий топ оголив її підкачаний прес.  Костюм був оздоблений камінчиками. 

Волосся акторка зібрала в елегантний пучок та обрала сяючий макіяж. Натомість її колега по фільму Ченнінг Татум вдягнув темний образ — смугастий костюм та чорну сорочку.

Новий фільм "Візьми мене на Місяць" виходить у кінотеатрах 12 липня. Це романтична комедія, в якій NASA знімає фальшиву посадку на Місяць як запасний план на випадок, якщо місія "Аполлон-11" стане провальною. 

Скарлетт Йогансон та Ченнінг Татум зіграли в "Візьми мене на Місяць". Фото: instagram/flymetothemoon
Скарлетт Йогансон та Ченнінг Татум зіграли в "Візьми мене на Місяць". Фото: instagram/flymetothemoon

Татум зіграв чиновника NASA, який спостерігає за висадкою "Аполлона-11" на Місяць, а Йоганссон — менеджерку-маркетологиню, яка знімає фальшиву посадку на супутник.

Скарлетт Йогансон та Ченнінг Татум на прем'єрі "Візьми мене на Місяць". Фото: instagram/flymetothemoon
Скарлетт Йоганссон та Ченнінг Татум на прем'єрі "Візьми мене на Місяць". Фото: instagram/flymetothemoon

Нагадаємо, кінокомпанії розпочали роботу над продовженням фільму "Диявол носить Prada". Також Анджеліна Джолі прогулялась разом зі своїм сином від Бреда Пітта.

NASA фільм Скарлетт Йоханссон Голлівуд актори закордонні зірки Прем'єра

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