Розкішна Скарлетт Йоганссон відвідала прем‘єру свого нового фільму — відео

Актори Скарлетт Йоганссон та Ченнінг Татум. Фото: instagram/flymetothemoon

Американська акторка Скарлетт Йоганссон запрем'єрила фільм "Візьми мене на Місяць" у Нью-Йорку. На червоному хіднику вона з'явилась разом з чоловіком Коліном Джоста та напарником по проєкту актором Ченнінгом Татумом.

Про це пише Daily Mail.

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Прем'єрний показ відбувся на AMC Lincoln Square у Нью-Йорку. Скарлетт Йоганссон обрала для події ситцевий костюм у клітинку ніжно рожевого кольору. Короткий топ оголив її підкачаний прес. Костюм був оздоблений камінчиками.

Волосся акторка зібрала в елегантний пучок та обрала сяючий макіяж. Натомість її колега по фільму Ченнінг Татум вдягнув темний образ — смугастий костюм та чорну сорочку.

Новий фільм "Візьми мене на Місяць" виходить у кінотеатрах 12 липня. Це романтична комедія, в якій NASA знімає фальшиву посадку на Місяць як запасний план на випадок, якщо місія "Аполлон-11" стане провальною.

Скарлетт Йогансон та Ченнінг Татум зіграли в "Візьми мене на Місяць". Фото: instagram/flymetothemoon

Татум зіграв чиновника NASA, який спостерігає за висадкою "Аполлона-11" на Місяць, а Йоганссон — менеджерку-маркетологиню, яка знімає фальшиву посадку на супутник.

Скарлетт Йоганссон та Ченнінг Татум на прем'єрі "Візьми мене на Місяць". Фото: instagram/flymetothemoon

Нагадаємо, кінокомпанії розпочали роботу над продовженням фільму "Диявол носить Prada". Також Анджеліна Джолі прогулялась разом зі своїм сином від Бреда Пітта.