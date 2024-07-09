Розкішна Скарлетт Йоганссон відвідала прем‘єру свого нового фільму — відео

Смаглява Барбі — Скарлетт Йоганссон відвідала прем‘єру свого фільму "Візьми мене на місяць"
Американська акторка Скарлетт Йоганссон запрем'єрила фільм "Візьми мене на Місяць" у Нью-Йорку. На червоному хіднику вона з'явилась разом з чоловіком Коліном Джоста та напарником по проєкту актором Ченнінгом Татумом.
Про це пише Daily Mail.
Скарлетт Йоганссон сяяла на прем'єрі фільму "Візьми мене на Місяць"
Прем'єрний показ відбувся на AMC Lincoln Square у Нью-Йорку. Скарлетт Йоганссон обрала для події ситцевий костюм у клітинку ніжно рожевого кольору. Короткий топ оголив її підкачаний прес. Костюм був оздоблений камінчиками.
Волосся акторка зібрала в елегантний пучок та обрала сяючий макіяж. Натомість її колега по фільму Ченнінг Татум вдягнув темний образ — смугастий костюм та чорну сорочку.
Новий фільм "Візьми мене на Місяць" виходить у кінотеатрах 12 липня. Це романтична комедія, в якій NASA знімає фальшиву посадку на Місяць як запасний план на випадок, якщо місія "Аполлон-11" стане провальною.
Татум зіграв чиновника NASA, який спостерігає за висадкою "Аполлона-11" на Місяць, а Йоганссон — менеджерку-маркетологиню, яка знімає фальшиву посадку на супутник.
Нагадаємо, кінокомпанії розпочали роботу над продовженням фільму "Диявол носить Prada". Також Анджеліна Джолі прогулялась разом зі своїм сином від Бреда Пітта.
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