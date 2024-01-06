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Смуглая и кучерявая — супермодель Адриана Лима показала какой была в начале карьеры

6 января 2024 19:33
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Смуглая и кучерявая — супермодель Адриана Лима показала какой была в начале карьеры
Адриана Лима. Фото: instagram.com/adrianalima/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Супермодель Адриана Лима показала, какой она была в 15 лет. Именно в этом возрасте она начала свою модельную карьеру.

Звезда опубликовала фото в instagram.

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Бразильская супермодель Адриана Лима опубликовала фото, с которого началась ее карьера. Ангел Victoria's Secret и звезда рекламных кампаний бренда Maybelline сделала первый снеп в 15 лет.

Она выглядит на фотографии, как обычный подросток — белый свитшот, длинные волосы и отсутствие макияжа. Под фото написано ее имя и рост 1,77 сантиментров.

У девушки невероятная блестящая улыбка и милое лицо. Возможно, именно это понравилось первому модельному агентству и Адриана получила пропуск в успешную жизнь.

Адриана Лима в 15 лет
Адриана Лима, когда ей было 15 лет. Фото: instagram.com/adrianalima/

Сейчас супермодель уже не смотрится так естественно. Недавно ее обвинили в злоупотреблении филлерами и пластическими операциями. Модель заявила, что ее внешность изменилась из-за третьей беременности, которая была у нее в 2022 году и усталостью из-за воспитания детей.

Адриана Лима
Адриана Лима. Фото: instagram.com/adrianalima/

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