Смуглая и кучерявая — супермодель Адриана Лима показала какой была в начале карьеры
Супермодель Адриана Лима показала, какой она была в 15 лет. Именно в этом возрасте она начала свою модельную карьеру.
Звезда опубликовала фото в instagram.
Адриана Лима в юности была кудрявой и смуглой девушкой
Бразильская супермодель Адриана Лима опубликовала фото, с которого началась ее карьера. Ангел Victoria's Secret и звезда рекламных кампаний бренда Maybelline сделала первый снеп в 15 лет.
Она выглядит на фотографии, как обычный подросток — белый свитшот, длинные волосы и отсутствие макияжа. Под фото написано ее имя и рост 1,77 сантиментров.
У девушки невероятная блестящая улыбка и милое лицо. Возможно, именно это понравилось первому модельному агентству и Адриана получила пропуск в успешную жизнь.
Сейчас супермодель уже не смотрится так естественно. Недавно ее обвинили в злоупотреблении филлерами и пластическими операциями. Модель заявила, что ее внешность изменилась из-за третьей беременности, которая была у нее в 2022 году и усталостью из-за воспитания детей.
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