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Смаглява і кучерява — супермодель Адріана Ліма показала, якою була на початку кар‘єри

6 січня 2024 19:33
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Смаглява і кучерява — супермодель Адріана Ліма показала, якою була на початку кар‘єри
Адріана Ліма. Фото: instagram.com/adrianalima/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Супермодель Адріана Ліма показала, якою вона була в 15 років. Саме у цьому віці вона розпочала свою модельну кар'єру.

Зірка опублікувала світлину в instagram.

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Бразилька супермодель Адріана Ліма опублікувала фото, з якого розпочалась її кар'єра. Ангел Victoria’s Secret і зірка рекламних кампаній бренду Maybelline зробила перший снеп у 15 років.

Вона виглядає на світлині, як звичайний підліток — білий світшот, довге волосся і відсутність макіяжу. Під фото написане її ім'я та зріст 1, 77 сантиментрів.

У дівчини неймовірна блискуча усмішка та миле обличчя. Можливе саме це сподобалось першому модельному агентству і Адріана отримала перепустку в успішне життя.

Адріана Ліма у 15 років
Адріана Ліма, коли їй було 15 років. Фото: instagram.com/adrianalima/

Нині супермодель вже не виглядає так природньо. Нещодавно її звинуватили у зловживанні філерами та пластичними операціями. Модель заявила, що її зовнішність змінилась через третю вагітність, яка була в неї в 2022 році та втомою через виховання дітей.

Адріана Ліма
Адріана Ліма. Фото: instagram.com/adrianalima/

Раніше юна донька Моніки Белуччі замилувала романтичним фото з бойфрендом.

Нагадаємо, що Кендалл Дженнер шокувала своїм дуже відвертим купальником.

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