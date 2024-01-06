Смаглява і кучерява — супермодель Адріана Ліма показала, якою була на початку кар‘єри
Супермодель Адріана Ліма показала, якою вона була в 15 років. Саме у цьому віці вона розпочала свою модельну кар'єру.
Зірка опублікувала світлину в instagram.
Адріана Ліма у юності була кучерявою та смаглявою дівчиною
Бразилька супермодель Адріана Ліма опублікувала фото, з якого розпочалась її кар'єра. Ангел Victoria’s Secret і зірка рекламних кампаній бренду Maybelline зробила перший снеп у 15 років.
Вона виглядає на світлині, як звичайний підліток — білий світшот, довге волосся і відсутність макіяжу. Під фото написане її ім'я та зріст 1, 77 сантиментрів.
У дівчини неймовірна блискуча усмішка та миле обличчя. Можливе саме це сподобалось першому модельному агентству і Адріана отримала перепустку в успішне життя.
Нині супермодель вже не виглядає так природньо. Нещодавно її звинуватили у зловживанні філерами та пластичними операціями. Модель заявила, що її зовнішність змінилась через третю вагітність, яка була в неї в 2022 році та втомою через виховання дітей.
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