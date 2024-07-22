За Кейт Миддлтон следил киллер, который стрелял в Дональда Трампа

Принцесса Уэльская, Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Накануне, 14 июля, на митинге в Пенсильвании было совершено покушение на бывшего президента США Дональда Трампа . В ФБР сообщили, что стрелок также искал информацию в сети и на принцессу Уэльскую.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Снайпер искал информацию о Кейт Миддлтон

Преступником оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс. В ходе расследования выяснилось, что преступник искал информацию и о других политиках и публичных лицах. Эту информацию правоохранителям удалось извлечь из данных из его мобильных телефонов, которые они обнаружили.

Снайпер, ликвидированный в момент нападения на Трампа, загрузил информацию о директоре ФБР Кристофере Рэйе, генеральном прокуроре США Меррике Гарланде и нынешнем президенте США Джо Байдене. Крукс усердно изучал даты съездов республиканцев и демократов.

Впрочем, неожиданно следователи выяснил, что Томас хранил фотографии Кейт Миддлтон на своих устройствах, а также искал о жене принца Уильяма разную информацию в интернет-источниках. Эта информация была доведена до монаршей семьи.

Какие мотивы преследовал киллер относительно потенциальной будущей королевы Великобритании (ее муж — первый в очереди на престол) — неизвестно. Некоторые пользователи соцсетей предположили, что, возможно, невестка Чарльза III была среди потенциальных целей убийцы. Впрочем, следствие о подобном пока не заявляло.

Кейт Миддлтон с мужем и детьми. Фото: Reuters

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