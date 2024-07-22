За Кейт Міддлтон стежив кілер, який стріляв в Дональда Трампа

Принцеса Уельська, Кейт Міддлтон.Фото: Reuters

Напередодні, 14 липня, на мітингу в Пенсільванії було скоєно замах на колишнього президента США Дональда Трампа. У ФБР повідомили, що стрілець також шукав інформацію в мережі і на принцесу Уельську.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Снайпер шукав інформацію про Кейт Міддлтон

Злочинцем виявився 20-річний Томас Метью Крукс. Під час розслідування з’ясувалося, що злочинець шукав інформацію і про інших політиків та публічних осіб. Цю інформацію правоохоронцям вдалося отримати з даних із його мобільних телефонів, які вони виявили.

Снайпер, якого ліквідували в момент нападу на Трампа, завантажив інформацію про директора ФБР Крістофера Рея, генерального прокурора США Мерріка Гарланда і нинішнього президента США Джо Байдена. Крукс ретельно вивчав дати з'їздів республіканців та демократів.

Втім несподівано слідчі з’ясував, що Томас зберігав фотографії Кейт Міддлтон на своїх пристроях, а також шукав про дружину принца Вільяма різну інформацію в інтернет-джерелах. Цю інформацію було доведено до монаршої сім'ї.

Які саме мотиви переслідував кілер щодо потенційної майбутньої королеви Великої Британії (її чоловік — перший в черзі на престол) — невідомо. Деякі користувачі соцмереж припустили, що можливо невістка Чарльза III була серед потенційних цілей вбивці. Втім, слідство про подібне поки не заявляло.

Кейт Міддлтон з чоловіком та дітьми. Фото: Reuters

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