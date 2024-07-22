Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Снайпер, який стріляв у Трампа, завантажив на телефон фото Кейт Міддлтон arrow

Снайпер, який стріляв у Трампа, завантажив на телефон фото Кейт Міддлтон

22 липня 2024 07:00
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
За Кейт Міддлтон стежив кілер, який стріляв в Дональда Трампа
Принцеса Уельська, Кейт Міддлтон.Фото: Reuters
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

Напередодні, 14 липня, на мітингу в Пенсільванії було скоєно замах на колишнього президента США Дональда Трампа. У ФБР повідомили, що стрілець також шукав інформацію в мережі і на принцесу Уельську.

Про це повідомляє Daily Mail.

Читайте також:

Снайпер шукав інформацію про Кейт Міддлтон

Злочинцем виявився 20-річний Томас Метью Крукс. Під час розслідування з’ясувалося, що злочинець шукав інформацію і про інших політиків та публічних осіб. Цю інформацію правоохоронцям вдалося отримати з даних із його мобільних телефонів, які вони виявили.

Снайпер, якого ліквідували в момент нападу на Трампа, завантажив інформацію про директора ФБР Крістофера Рея, генерального прокурора США Мерріка Гарланда і нинішнього президента США Джо Байдена. Крукс ретельно вивчав дати з'їздів республіканців та демократів. 

Втім несподівано слідчі з’ясував, що Томас зберігав фотографії Кейт Міддлтон на своїх пристроях, а також шукав про дружину принца Вільяма різну інформацію в інтернет-джерелах. Цю інформацію було доведено до монаршої сім'ї. 

Які саме мотиви переслідував кілер щодо потенційної майбутньої королеви Великої Британії (її чоловік — перший в черзі на престол) — невідомо. Деякі користувачі соцмереж припустили, що можливо невістка Чарльза III була серед потенційних цілей вбивці. Втім, слідство про подібне поки не заявляло.

Кейт Міддлтон родина
Кейт Міддлтон з чоловіком та дітьми. Фото: Reuters

Нагадаємо, раніше ми писали, що герцогиня Сассекська Меган Маркл проігнорувала 80-річчя свого батька. Також ми розповідали, що британська модельєрка розсекретила подробиці шлюбу принцеси Діани.

Кейт Міддлтон розслідування королівська родина вбивця

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

16 липня 2024
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

12 липня 2024

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ