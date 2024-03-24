София Ротару поздравила с юбилеем внука, который сбежал за границу

Музыкант Анатолий Евдокименко (SHMN). Фото: Instagram/shmn

Единственный внук народной артистки Софии Ротару Анатолий Евдокименко, в субботу, 23 марта, отметил свое 30-летие. Его звездная бабушка не часто публикует что-либо в соцсетях. Впрочем, на этот раз сделала исключение.

Соответствующая сториз появилась в ее Instagram.

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В разгар начала полномасштабной войны, 7 марта 2022 года, сын Софии Ротару, Руслан Евдокименко и внук Анатолий пытались незаконно покинуть Украину. Звездных родственников в компании других родственников задержали при пересечении границы с Молдовой, где их и задержали. Впрочем, впоследствии Анатолию, который пишет музыку и выступает под псевдонимом SHMN, все же удалось уехать за границу. Сейчас он живет в Европе.

София Ротару никогда не комментировала эту ситуацию, и в целом, не давала интервью. Несмотря на в целом негативное отношение к ее внуку в обществе, легендарная певица решила публично поздравить Анатолия с юбилеем, причем сделала это на английском языке.

Скриншот: Instagram/sofiarotaru.official

Единственная сестра Анатолия, София, живущая в Нью-Йорке (США), опубликовала ту же фотографию и также на английском поздравила брата.

"Благодарю тебя за твою бесконечную любовь, заботу и поддержку. Горжусь быть твоей сестрой", — написала София Евдокименко.

В то же время, Анатолий опубликовал черно-белое фото с празднования, на котором он смотрит на торт. В своих соцсетях SHMN не освещает войну на Родине.

Внук Софии Ротару отмечает юбилей. Фото: Instagram/shmn

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