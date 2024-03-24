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София Ротару поздравила с юбилеем внука, который сбежал за границу

24 марта 2024 06:11
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
София Ротару поздравила с юбилеем внука, который сбежал за границу
Музыкант Анатолий Евдокименко (SHMN). Фото: Instagram/shmn
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Единственный внук народной артистки Софии Ротару Анатолий Евдокименко, в субботу, 23 марта, отметил свое 30-летие. Его звездная бабушка не часто публикует что-либо в соцсетях. Впрочем, на этот раз сделала исключение.

Соответствующая сториз появилась в ее Instagram.

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В разгар начала полномасштабной войны, 7 марта 2022 года, сын Софии Ротару, Руслан Евдокименко и внук Анатолий пытались незаконно покинуть Украину. Звездных родственников в компании других родственников задержали при пересечении границы с Молдовой, где их и задержали. Впрочем, впоследствии Анатолию, который пишет музыку и выступает под псевдонимом SHMN, все же удалось уехать за границу. Сейчас он живет в Европе.

София Ротару никогда не комментировала эту ситуацию, и в целом, не давала интервью. Несмотря на в целом негативное отношение к ее внуку в обществе, легендарная певица решила публично поздравить Анатолия с юбилеем, причем сделала это на английском языке.

София Ротару поздравила с юбилеем внука, который сбежал за границу - фото 1
Скриншот: Instagram/sofiarotaru.official

Единственная сестра Анатолия, София, живущая в Нью-Йорке (США), опубликовала ту же фотографию и также на английском поздравила брата.

"Благодарю тебя за твою бесконечную любовь, заботу и поддержку. Горжусь быть твоей сестрой", — написала София Евдокименко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by SOFIA EVE (@iamsofiaeve)

В то же время, Анатолий опубликовал черно-белое фото с празднования, на котором он смотрит на торт. В своих соцсетях SHMN не освещает войну на Родине.

София Ротару поздравила с юбилеем внука, который сбежал за границу - фото 2
Внук Софии Ротару отмечает юбилей. Фото: Instagram/shmn

Напомним, ранее мы писали, что шоумен Андрей Бедняков раскритиковал статью о себе в российской печати и упомянул о ее заказчике. Также мы рассказывали, что предательница Таисия Повалий поблагодарила оккупантов за спасение на фоне смертельных обстрелов в Запорожье.

София Ротару
День рождения
семья
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