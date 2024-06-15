Солист группы Quest Pistols Антон Савлепов влюбился

Солист группы Quest Pistols, который развелся с путинисткой, признался в новой любви
Накануне солист и соучредитель группы Quest Pistols Антон Савлеп отпраздновал 36-летие. Артист представил новый сольный проект, а также рассказал о личной жизни.
Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент певца.
Антон Савлепов влюбился
Антон Савлепов объявил, что возвращается на сцену как сольный исполнитель под именем SAVLEPOV. Артист уже представил сингл "Розстебни", который войдет в его новый мини-альбом. А вот вдохновляет Антона на творчество не что иное, как любовь.
"Если честно, я сейчас крайне влюблен! Как никогда раньше. Поэтому, возможно, и музыка у меня такая откровенная. Да, я обожаю любить, и это основа моего мировосприятия", — признался певец.
Называть имя избранницы или в какой сфере она работает, соучредитель группы Quest Pistols не стал. Вспомнил своего друга, шоумена Васю Байдака.
"Когда он послушал мою новую песню: "Ну ты и пошлое животное". Я с ним согласен", — признался Антон.
Личная жизнь Савлепова
В июле 2021 года женился на российской актрисе украинского происхождения (родилась в Мариуполе) Ирине Горбачевой. В апреле 2023 года стало известно, что пара развелась после начала полномасштабной войны и не общается.
Впоследствии Горбачева посещала разные мероприятия, в частности Московский международный кинофестиваль (его возглавляет путинист Никита Михалков), и давала откровения интервью. В частности, бывшая супруга Савлепова называла себя "частью системы и своего государства".
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