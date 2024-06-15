Солист группы Quest Pistols Антон Савлепов влюбился

Певец, музыкант Антон Савлепов. Фото: менеджмент артиста

Накануне солист и соучредитель группы Quest Pistols Антон Савлеп отпраздновал 36-летие. Артист представил новый сольный проект, а также рассказал о личной жизни.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент певца.

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Антон Савлепов влюбился

Антон Савлепов объявил, что возвращается на сцену как сольный исполнитель под именем SAVLEPOV. Артист уже представил сингл "Розстебни", который войдет в его новый мини-альбом. А вот вдохновляет Антона на творчество не что иное, как любовь.

"Если честно, я сейчас крайне влюблен! Как никогда раньше. Поэтому, возможно, и музыка у меня такая откровенная. Да, я обожаю любить, и это основа моего мировосприятия", — признался певец.

Называть имя избранницы или в какой сфере она работает, соучредитель группы Quest Pistols не стал. Вспомнил своего друга, шоумена Васю Байдака.

"Когда он послушал мою новую песню: "Ну ты и пошлое животное". Я с ним согласен", — признался Антон.

Личная жизнь Савлепова

В июле 2021 года женился на российской актрисе украинского происхождения (родилась в Мариуполе) Ирине Горбачевой. В апреле 2023 года стало известно, что пара развелась после начала полномасштабной войны и не общается.

Впоследствии Горбачева посещала разные мероприятия, в частности Московский международный кинофестиваль (его возглавляет путинист Никита Михалков), и давала откровения интервью. В частности, бывшая супруга Савлепова называла себя "частью системы и своего государства".

Российская актриса Ирина Горбачева. Скриншот: YouTube/MadonnaMur

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