Соліст гурту Quest Pistols Антон Савлєпов закохався

Співак, музикант Антон Савлєпов. Фото: менеджмент артиста

Напередодні соліст і співзасновник гурту Quest Pistols Антон Савлєпов відсвяткував 36-річчя. Артист презентував новий сольний проєкт, а також розповів про особисте життя.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент співака.

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Антон Савлєпов закохався

Антон Савлєпов оголосив, що повертається на сцену як сольний виконавець під іменем SAVLEPOV. Артист вже представив сингл "Розстебни", який увійде в його новий мініальбом. А ось надихає Антона на творчість ніщо інше, як кохання.

"Якщо чесно, я зараз вкрай закоханий! Як ніколи раніше. Тому, можливо, і музика у мене така відверта. Так, я обожнюю любити, і це є основою мого світосприйняття", — зізнався співак.

Називати ім’я обраниці або ж в якій сфері вона працює, співзасновник гурту Quest Pistols не став. Натомість згадав свого друга, шоумена Васю Байдака.

"Коли він послухав мою нову пісню: "Ну ти і хтива тварина". Я з ним згоден", — зізнався Антон.

Особисте життя Савлєпова

У липні 2021 року одружився з російською акторкою українського походження (народилась в Маріуполі) Іриною Горбачовою. У квітні 2023-го стало відомо, що пара розлучилась після початку повномасштабної війни і не спілкується.

Згодом Горбачова відвідувала різні заходи, зокрема Московський міжнародний кінофестиваль (його очолює путініст Микита Михалков), та давала відверті інтерв’ю. Зокрема колишня дружина Савлєпова називала себе "частиною системи та своєї держави".

Російська акторка Ірина Горбачова. Скриншот: YouTube/MadonnaMur

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