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Відомий шоумен зізнався, чому він не може оновити дані в ТЦК

15 червня 2024 16:50
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Стас Кожушко
Редактор
Слава Дьомін не може оновити дані в ТЦК — в чому причина
Телевізійний та радіоведучий, блогер Слава Дьомін. Фото: Instagram/slavademin_official
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Шоумен, радіоведучий, який віднедавна працює на державному телеканал "Дім", Слава Дьомін декілька разів з’являвся в ТЦК. Втім оновити дані 39-річному представнику українського шоу-бізнесу так і не вдалося. 

Про це він розповів в інтерв’ю виданню РБК-Україна.

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Шоумен згадав свого колегу Анатолія Анатоліча (справжнє прізвище Яцечко, також з недавніх пір почав працювати на телеканалі "Дім"). Дьомін зазначив — в Толіча троє дітей, але і в того не виходить через черги. З подібною проблемою стикнувся і Слава.

"Я кілька разів намагався оновити дані. В мене не вийшло, тому що великі черги. Тому я зараз чекаю, коли трошечки спадуть усі ці черги. Бо я просто не маю фізично часу стояти там по 3-4 години… Тому я чекаю, але я готовий, це закон", — зазначив Дьомін.

В Слави також запитали, чи не боїться він, якщо його мобілізують, і, наприклад, шоумен опиниться на фронті.

"А який вихід? Ну, бояться всі, так, це чесно. Всі бояться смерті, всі бояться війни. Але якщо так станеться, ховатися або втікати за кордон не буду, це точно не про мене", — підсумував Дьомін. 

Нагадаємо, раніше ми писали, чи є в шоумена Володимира Дантеса бронювання від мобілізації. Також ми розповідали, що реперка Alyona Alyona відзначила день народження на фронті.

Слава Дьомін
ТЦК та СП
мобілізація
українські зірки

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