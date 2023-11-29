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Солист "Скай", которого жена назвала абьюзером, прокомментировал свой развод

29 ноября 2023 15:06
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Звездный украинский певец прокомментировал свой развод после 20 лет брака
Певец Олег Собчук с экс-женой. Фото: facebook.com/oleg.sobchuk/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Солист украинской группы "Скай" Олег Собчук впервые прокомментировал новость о своем разводе. Певец разорвал отношения с женой после 20 лет брака.

Об этом он сделал соответствующий пост в Facebook.

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Олег Собчук поделился подробностями своего развода

Олег Собчук признался, что еще в мае этого года разошелся с супругой после 20 лет брака. Музыкант все же решил не вдаваться в подробности причин их развода.

 

Певец Олег Сабчук прокомментировал свой развод. Фото: facebook.com/oleg.sobchuk/
Певец Олег Собчук прокомментировал свой развод. Фото: facebook.com/oleg.sobchuk/

"Я не сторонник выносить личное, но все же должен сообщить. Мы с моей уже бывшей женой Марией Собчук разбежались еще до войны, а с мая этого года мы официально разведены. Слишком в подробности вдаваться не буду и, если честно, не хочу (надеюсь, вы понимаете.) Все ок. С детьми все хорошо. Условия соответствующих договоров выполняю. Жизнь продолжается", — сказал Собчук.

Экс-супруга Олега Собчука Мария ошеломила, что они с мужем разошлись после 20 лет брака. Она обнародовала личную переписку с бывшим, где он ей угрожает. Мария Собчук обвинила певца в абьюзе, и в том, что он забрал даже велосипед и ноутбук, которые ей покупал.

Напомним, Оля Цибульская поддержала Тринчер после развода и удивила признанием.

Ранее стало известно, какое испытание разрушило брак Хью Джекмана.

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