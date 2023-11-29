Зірковий український співак прокоментував своє розлучення після 20 років шлюбу

Співак Олег Собчук з ексдружиною. Фото: facebook.com/oleg.sobchuk/

Соліст українського гурту "Скай" Олег Собчук вперше прокоментував новину про своє розлучення. Співак розірава стосунки з дружиною після 20 років шлюбу.

Про це він зробив відповідний допис у Facebook.

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Олег Собчук зізнався, що ще у травні цього року розлучився з дружиною після 20 років шлюбу. Музикант вирішив не вдаватися у подробиці причини їхнього розлучення.

Співак Олег Собчук прокоментував своє розлучення. Фото: facebook.com/oleg.sobchuk/

"Я не прихильник виносити на загал особисте, але все ж маю повідомити. Ми з моєю вже колишньою дружиною Марією Собчук розбіглись ще до війни, а від травня цього року ми офіційно розлучені. Надто в подробиці вдаватись не буду і, якщо чесно, не хочу (сподіваюсь, ви розумієте). Все ок. З дітьми все добре. Умови відповідних договорів виконую. Життя продовжується", — сказав Собчук.

Ексдружина Олега Собчука Марія приголомшила, що вони з чоловіком розійшлися після 20 років шлюбу. Вона оприлюднила особисту переписку з колишнім, де він їй погрожує. Марія Собчук звинуватила співака в аб'юзі, і в тому, що він забрав навіть велосипед і ноутбук, які їй купував.

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