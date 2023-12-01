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Солиста Måneskin подловили на свидании с известной актрисой

1 декабря 2023 12:00
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Солиста Måneskin подловили на свидании с известной актрисой
Музыкант Давид Дамиано и Дэв Кэмерон. Фото: MEDIA-MOD.COM
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Итальянский рокер Дамиано Дэвид и американская актриса Дэв Кэмерон официально подтвердили, что встречаются. 24-летний вокалист Måneskin и 27-летняя бывшая звезда Disney были замечены на Бонди-Бич во время тура группы в Сиднее.

Об этом пишет Daily Mail.

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Музыкант устроил романтический вечер звезде "Наследников" и "Агентов "Щ.И.Т". Парочка обнималась и целовалась на пляже. Слухи об отношениях знаменитостей ходили уже продолжительное время.

 

Музыкант Давид Дамиано и Дэв Кэмерон. Фото: MEDIA-MOD.COM
Музыкант Давид Дамиано и Дэв Кэмерон. Фото: MEDIA-MOD.COM

 

Музыкант Давид Дамиано и Дэв Кэмерон. Фото: MEDIA-MOD.COM
Музыкант Давид Дамиано и Дэв Кэмерон. Фото: MEDIA-MOD.COM

 

Музыкант Давид Дамиано и Дэв Кэмерон. Фото: MEDIA-MOD.COM
Музыкант Давид Дамиано и Дэв Кэмерон. Фото: MEDIA-MOD.COM

 

Музыкант Давид Дамиано и Дэв Кэмерон. Фото: MEDIA-MOD.COM
Музыкант Давид Дамиано и Дэв Кэмерон. Фото: MEDIA-MOD.COM

Дев встречалась со своим коллегой из "Наследников 2" Томасом Догерти четыре года, прежде чем они разошлись в 2020 году, примерно за год до того, как она начала следить за Дамиано в Instagram. Дамиано встречался с моделью Джорджией Соллери с 2017 года, пока пара не разошлась в июне этого года, когда его поймали за поцелуями с другой женщиной в ночном клубе.

В сентябре 2022 года Дэв начала приходить на концерты Måneskin и публиковать видео с Дамиано в своих аккаунтах в социальных сетях. Пару впервые сфотографировали вместе на афтепате его концерта в октябре. На других фото видно, как Дев и Дамиано обедают, посещают мероприятия и приходят в отель вместе с октября прошлого года.

Напомним, инсайдеры рассказали, планирует ли Брэд Питт свадьбу с молодой избранницей.

Ранее Добрынин подогрел слухи о своих отношениях, а Квиткова прокомментировала их.

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