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Соліста Måneskin підловили на побаченні з відомою акторкою

1 грудня 2023 12:00
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Соліста Måneskin підловили на побаченні з відомою акторкою
Музикант Давід Даміано та Дев Кемерон. Фото: MEDIA-MOD.COM
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Італійський рокер Даміано Девід і американська актриса Дев Кемерон офіційно підтвердили, що зустрічаються. 24-річний вокаліст Måneskin і 27-річна колишня зірка Disney були помічені на Бонді-Біч під час туру групи в Сіднеї.

Про це пише Daily Mail.

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Музикант Давід Даміано та Дев Кемерон. Фото: MEDIA-MOD.COM
Музикант Давід Даміано та Дев Кемерон. Фото: MEDIA-MOD.COM

 

Музикант Давід Даміано та Дев Кемерон. Фото: MEDIA-MOD.COM
Музикант Давід Даміано та Дев Кемерон. Фото: MEDIA-MOD.COM

 

Музикант Давід Даміано та Дев Кемерон. Фото: MEDIA-MOD.COM
Музикант Давід Даміано та Дев Кемерон. Фото: MEDIA-MOD.COM

 

Музикант Давід Даміано та Дев Кемерон. Фото: MEDIA-MOD.COM
Музикант Давід Даміано та Дев Кемерон. Фото: MEDIA-MOD.COM

Дав зустрічалася зі своїм колегою з "Нащадків 2" Томасом Догерті чотири роки, перш ніж вони розійшлися в 2020 році, приблизно за рік до того, як вона почала стежити за Даміано в Instagram. Даміано зустрічався з моделлю Джорджією Солері з 2017 року, поки пара не розійшлася у червні цього року, коли його спіймали за поцілунком з іншою жінкою в нічному клубі.

У вересні 2022 року Дев почала приходити на концерти Måneskin і публікувати відео з Даміано у своїх акаунтах у соціальних мережах. Пару вперше сфотографували разом на афтепаті його концерту в жовтні. На інших фото видно, як Дев і Даміано обідають, відвідують заходи та ходять у готелі разом із жовтня минулого року.

Нагадаємо, інсайдери розповіли, чи планує Бред Пітт весілля з молодою обраницею.

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