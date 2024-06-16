Соломию Витвицкую поздравил бойфренд из ВСУ с днем рождения.

Соломия Витвицкая показала, как ее нежно поздравил любимый-военный с днем рождения
Ведущая "1+1 Марафон" Соломия Витвицкая залюбовала фанов новым снимком с любимым Алексеем Ситайлом. Защитник поздравил свою девушку в соцсетях.
Звезда выложила в Instagram.
Любимый Саломеи Витвицкой поздравил ее с днем рождения
Телеведущий день рождения. Она отмечает во Львове и поделилась, как ее поздравил любимый Алексей Ситайло, который служит в ВСУ.
Алексей выложил в сторож совместное фото с любимой и подписал его: "С Днем рождения, любимая!" На снимке предположительно их встреча на вокзале.
Хотя бойфренд телеведущей и не может быть с ней. Однако друзья и семья разделили ее праздник.
Напомним, украинский актер, который служит в ВСУ, Геннадий Попенко высказался об уклонении и мобилизации. Также певица Тина Кароль со слезами на глазах вспомнила о своем покойном муже.
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