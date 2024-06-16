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Соломия Витвицкая показала, как ее нежно поздравил любимый-военный с днем рождения

16 июня 2024 23:11
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Соломию Витвицкую поздравил бойфренд из ВСУ с днем рождения.
Украинская телеведущая Соломия Витвицкая. Фото: instagram.com/solomiyavitvitska
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Ведущая "1+1 Марафон" Соломия Витвицкая залюбовала фанов новым снимком с любимым Алексеем Ситайлом. Защитник поздравил свою девушку в соцсетях.

Звезда выложила в Instagram.

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Телеведущий день рождения. Она отмечает во Львове и поделилась, как ее поздравил любимый Алексей Ситайло, который служит в ВСУ.

Алексей выложил в сторож совместное фото с любимой и подписал его: "С Днем рождения, любимая!" На снимке предположительно их встреча на вокзале.

Соломия Витвицкая с любимым Алексеем. Фото: instagram.com/solomiyavitvitska
Соломия Витвицкая с любимым Алексеем. Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Хотя бойфренд телеведущей и не может быть с ней. Однако друзья и семья разделили ее праздник.

Напомним, украинский актер, который служит в ВСУ, Геннадий Попенко высказался об уклонении и мобилизации. Также певица Тина Кароль со слезами на глазах вспомнила о своем покойном муже.

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