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Соломія Вітвіцька показала, як її ніжно привітав коханий-військовий з днем народження

16 червня 2024 23:11
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Соломію Вітвіцьку привітав бойфренд з ЗСУ з днем народження — фото
Українська телеведуча Соломія Вітвіцька. Фото: instagram.com/solomiyavitvitska
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Ведуча  "1+1 Марафон" Соломія Вітвіцька замилувала фанів новим знімком з коханим Олексієм Ситайлом. Захисник привітав свою дівчину у соцмережі.

Зірка виклала в Instagram.

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Коханий Соломії Вітвіцької привітав її з днем народження

Телеведучої день народження. Вона святкує у Львові й поділилась, як її привітав коханий Олексій Ситайло, який служить у ЗСУ. 

Олексій виклав у сторіз спільне фото з коханою і підписав його: "З Днем народження, кохана!". На знімку ймовірно їхня зустріч на вокзалі. 

Соломія Вітвіцька з коханим Олексієм. Фото: instagram.com/solomiyavitvitska
Соломія Вітвіцька з коханим Олексієм. Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Хоча бойфренд телеведучої й не має змоги бути з нею. Однак, друзі та родина розділили її свято.

Нагадаємо, український актор, який служить у ЗСУ, Геннадій Попенко висловився щодо ухилянтів та мобілізації. Також співачка Тіна Кароль зі сльозами на очах згадала про свого покійного чоловіка.

День народження
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Кохання
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Соломія Вітвіцька
війна
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