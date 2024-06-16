Соломію Вітвіцьку привітав бойфренд з ЗСУ з днем народження — фото

Українська телеведуча Соломія Вітвіцька. Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Ведуча "1+1 Марафон" Соломія Вітвіцька замилувала фанів новим знімком з коханим Олексієм Ситайлом. Захисник привітав свою дівчину у соцмережі.

Зірка виклала в Instagram.

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Телеведучої день народження. Вона святкує у Львові й поділилась, як її привітав коханий Олексій Ситайло, який служить у ЗСУ.

Олексій виклав у сторіз спільне фото з коханою і підписав його: "З Днем народження, кохана!". На знімку ймовірно їхня зустріч на вокзалі.

Соломія Вітвіцька з коханим Олексієм. Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Хоча бойфренд телеведучої й не має змоги бути з нею. Однак, друзі та родина розділили її свято.

Нагадаємо, український актор, який служить у ЗСУ, Геннадій Попенко висловився щодо ухилянтів та мобілізації. Також співачка Тіна Кароль зі сльозами на очах згадала про свого покійного чоловіка.