Соломію Вітвіцьку привітав бойфренд з ЗСУ з днем народження — фото

Соломія Вітвіцька показала, як її ніжно привітав коханий-військовий з днем народження
Ведуча "1+1 Марафон" Соломія Вітвіцька замилувала фанів новим знімком з коханим Олексієм Ситайлом. Захисник привітав свою дівчину у соцмережі.
Зірка виклала в Instagram.
Коханий Соломії Вітвіцької привітав її з днем народження
Телеведучої день народження. Вона святкує у Львові й поділилась, як її привітав коханий Олексій Ситайло, який служить у ЗСУ.
Олексій виклав у сторіз спільне фото з коханою і підписав його: "З Днем народження, кохана!". На знімку ймовірно їхня зустріч на вокзалі.
Хоча бойфренд телеведучої й не має змоги бути з нею. Однак, друзі та родина розділили її свято.
Нагадаємо, український актор, який служить у ЗСУ, Геннадій Попенко висловився щодо ухилянтів та мобілізації. Також співачка Тіна Кароль зі сльозами на очах згадала про свого покійного чоловіка.
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