Актор та ведучий Геннадій Попенко висловився про мобілізацію в Україні — деталі

Український телеведучий і військовослужбовець Геннадій Попенко. Фото: instagram.com/popenko_hennadi

Український ведучий та зірка фільму "Будинок "Слово". Нескінчений роман" зізнався, що думає про мобілізацію в Україні. Він вважає, що воювати має кожен.

Свою думку захисник висловив в інтерв'ю виданню OBOZ.UA.

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Геннадій Попенко — український ведучий та актор. Остання його успішна роль це перевтілення в поета Михайла Семенка у фільмі "Будинок "Слово". Нескінчений роман". Він мобілізувався на початку повномасштабного російського вторгнення. 45-річний чоловік заявив, стати на захист Батьківщини має кожен. Втім, щоб це бажання виникало у людей — треба створити умови.

"Думаю, що має працювати закон. Захищати країну мають іти всі. За винятком тих, що мають відстрочку за законом. Все ж просто. Прийди та онови дані в ТЦК. Чи зроби це в телефоні. Розподілення, навчання, мобілізація і демобілізація — все має бути в законі. Але таке враження, що прозорий механізм непотрібний нікому. Ухилянти не хочуть актуалізувати дані, законотворці не хочуть окреслити важливі питання. Наприклад, демобілізацію", — розповів Геннадій.

Український телеведучий і військовослужбовець Геннадій Попенко. Фото: instagram.com/popenko_hennadi

На запитання щодо ухилянтів з медійної та мистецької сфери — Попенко був небагатослівним. Втім, зазначив, що вони втратять свою популярність в Україні

"Я про них не думаю. І бажаю того ж нашому суспільству. Артист на плаву, поки про нього говорять, згадують. Якщо цього не буде, то й артиста не буде", — наголосив Попенко.

Український телеведучий і військовослужбовець Геннадій Попенко. Фото: instagram.com/popenko_hennadi

Нагадаємо, лідер українського гурту О.Torvald Женя Галич висловився про українців, які ховаються від мобілізації. Також Сергій Жадан прокоментував свій вступ до лав "Хартії".