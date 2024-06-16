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Відомий ведучий-воїн вказав на проблеми в системі мобілізації

16 червня 2024 22:23
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Актор та ведучий Геннадій Попенко висловився про мобілізацію в Україні — деталі
Український телеведучий і військовослужбовець Геннадій Попенко. Фото: instagram.com/popenko_hennadi
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Український ведучий та зірка фільму "Будинок "Слово". Нескінчений роман" зізнався, що думає про мобілізацію в Україні. Він вважає, що воювати має кожен.

Свою думку захисник висловив в інтерв'ю виданню OBOZ.UA.

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Геннадій Попенко — український ведучий та актор. Остання його успішна роль це перевтілення в поета Михайла Семенка у фільмі "Будинок "Слово". Нескінчений роман". Він мобілізувався на початку повномасштабного російського вторгнення. 45-річний чоловік заявив, стати на захист Батьківщини має кожен. Втім, щоб це бажання виникало у людей — треба створити умови.

"Думаю, що має працювати закон. Захищати країну мають іти всі. За винятком тих, що мають відстрочку за законом. Все ж просто. Прийди та онови дані в ТЦК. Чи зроби це в телефоні. Розподілення, навчання, мобілізація і демобілізація — все має бути в законі. Але таке враження, що прозорий механізм непотрібний нікому. Ухилянти не хочуть актуалізувати дані, законотворці не хочуть окреслити важливі питання. Наприклад, демобілізацію", — розповів Геннадій.

Український телеведучий і військовослужбовець Геннадій Попенко. Фото: instagram.com/popenko_hennadi
Український телеведучий і військовослужбовець Геннадій Попенко. Фото: instagram.com/popenko_hennadi

На запитання щодо ухилянтів з медійної та мистецької сфери — Попенко був небагатослівним. Втім, зазначив, що вони втратять свою популярність в Україні

"Я про них не думаю. І бажаю того ж нашому суспільству. Артист на плаву, поки про нього говорять, згадують. Якщо цього не буде, то й артиста не буде", — наголосив Попенко. 

Український телеведучий і військовослужбовець Геннадій Попенко. Фото: instagram.com/popenko_hennadi
Український телеведучий і військовослужбовець Геннадій Попенко. Фото: instagram.com/popenko_hennadi

Нагадаємо, лідер українського гурту О.Torvald Женя Галич висловився про українців, які ховаються від мобілізації. Також Сергій Жадан прокоментував свій вступ до лав "Хартії".

ТЦК та СП
фільм
ухилянти
мобілізація
українські зірки
війна
актори

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