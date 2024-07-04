Роман Кристины Соловой и Сергея Жадана — общаются ли звезды

Украинская певица Кристина Соловий и писатель Сергей Жадан. Фото: Юрий Верес / Facebook

Известная украинская певица Кристина Соловий впервые заговорила о том, поддерживает ли общение с писателем Сергеем Жаданом после разрыва их отношений. Их роман закрутился перед войною.

Об этом она рассказала в эфире "Нашего радио".

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Исполнительница открыто не призналась, продолжает общаться с писателем, однако отметила, что они сейчас в "неплохих отношениях". Артистка поделилась, что всегда мечтала научиться поддерживать связь с бывшими, ведь каждый человек приходит в нашу жизнь со своей миссией.

"Это умение, которому я всегда хотела научиться. Я просто воспринимаю каждого человека как учителя, который приходит в твою жизнь и что-то тебе дает", — объяснила она.

Украинская певица Кристина Соловий и писатель Сергей Жадан в клипе "Юность". Фото: скриншот YouTube

По словам исполнительницы, Жадан впервые позвал ее на свидание 23 февраля 2022 года, а до этого периода времени у них были исключительно деловые отношения. В то время артистка встречалась с другим, а писатель был женат. Пара разошлась из-за того, что Кристина влюбилась в другого мужчину, а Сергей узнал о нем.

Напомним, ранее Маша Ефросинина прокомментировала скандальный разговор с Соловий. А также певица Кристина Соловий рассказала о мужчине, с которым крутила роман во время отношений с Сергеем Жаданом.