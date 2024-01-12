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Соня Морозюк прокомментировала расследование ГБР в отношении ее двух квартир

12 января 2024 20:46
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Стас Кожушко
Редактор
Соня Морозюк прокомментировала расследование ГБР в отношении ее двух квартир
Художница Соня Морозюк. Фото: Instagram/sonya.moroziuk
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Накануне стало известно, что по запросу ГБР у фигурантки коррупционного скандала вокруг семьи Гринкевичей, художницы Сони Морозюк, обнаружили две квартиры. Нацагентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) обнаружило также объект нежилой недвижимости в центре столицы (улица Саксаганского). Морозюк прокомментировала результаты расследования.

Соответствующие сториз появились в ее Instagram.

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Художница отметила, что квартиры она приобрела еще за год до знакомства со своим женихом Романом, сыном бизнесмена Игоря Гринкевича. Так что к отмыванию бюджетных средств она не имеет отношения. Квартиры, по словам Морозюк, были приобретены 2 июня и 16 августа 2022 года.

"Одну себе купил отец (продав до этого недвижимость в Харькове) и оформил долю на меня. Он плательщик, это его деньги, не мои. И вторую (квартиру. — Ред.) я купила с частичной помощью отца, и он есть совладельцем", — рассказала Морозюк.

Скриншот: Instagram/sonya.moroziuk

Относительно нежилой недвижимости под мастерскую в центре Киева, Морозюк, по ее словам, заплатила 4,6 млн гривен, а не 250 тыс. долларов, как об этом писали в сети.

"Это примерно мой годовой доход. Все такие соглашения проводятся в безнале, и банк проверяет источник поступления средств. Напомню, что я уже не один год ФЛП и плачу налоги. Напомню также, что готовлю документы для добровольной подачи декларации, чтобы было еще понятнее", — подытожила Соня Морозюк.

Напомним, ранее мы писали, что блогер Алина Шаманская выступила против буллинга Сони Морозюк. Также мы рассказывали, что в Минобороне приступили к проверке контрактов Гринкевичей с компаниями.

скандал
ГБР
коррупция
соцсети
Игорь Гринкевич
Соня Морозюк

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