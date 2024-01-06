Соня Морозюк впервые прокомментировала свою причастность к украденным средствам в Минобороны

Соня Морозюк. Фото: instagram.com/sonya.moroziuk/

Художница Соня Морозюк, семью жениха которой подозревают в хищении средств Минобороны Украины, прокомментировала ситуацию. Она заявила, что она здесь ни при чем.

Художница выразила свое мнение в instagram.

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Известный журналист Евгений Плинский опубликовал свое расследование о семье Гринкевичей. Он заявил, что свое миллиардное состояние семья Гринченко "заработала" на поставках ЗСУ едой и одеждой. Точнее на сделках со снабжением и различными оборонными заказами.

Роман Гринкевич, сын главного подозреваемого по этому делу, которым занимается Государственное бюро расследований — жених художницы Сони Морозюк. После опубликования этих истории художница закрылась от публичности и долго не комментировала ситуацию.

Украинское общество стало обвинять ее в том, что Роман Гринкевич тратил украденные средства у военных на продвижение своей девушки. А также на ее дорогие украшения, автомобили и путешествия.

Соня Морозюк и Роман Гринкевич. Фото: instagram.com/sonya.moroziuk/

Соня Морозюк наконец-то дала ответ на вопросы, которые нервировали общественность. Она отрицает все тезисы о вложении в нее денег Романом.

"Меня обвиняют в том, что Роман якобы вложил в меня какие-то безумные деньги и сделал той, кто я есть. Это очевидная чушь. Мы знакомы 5 месяцев. Я была Соней Морозюк, художницей, без него и до него. Я рисую с 5 лет, первые победы на международных конкурсах начались с раннего детства, и их были десятки. Десятки коллабораций, сотни картин — все это было у меня и так", — заявила Соня.

По ее словам, Роман Гринкевич подарил ей только одно кольцо и колье.

Все ее приобретения за 2023 год были сделаны на собственные средства художницы. Она рассказала, что ее "Порш Каен" в 2015 году стоил всего 33 тысячи долларов.

Соня Морозюк заработала 100 тысяч долларов за 2023 год

Девушка рассказала о своих доходах от творчества.

"Все, что я купила, я купила за свои, причем плачу налоги. Мои доходы за прошлый год — около ста тысяч долларов. Они состоят из тысяч долларов. Они состоят из тысяч транзакций — сотни гривен, тысячи, от живых людей. Это невозможно подделать, и я готова это показывать. И это без учета отложений и сбережений, которые делала", — написала Соня.

Соня Морозюк. Фото: instagram.com/sonya.moroziuk/

Морозюк хочет вернуть доверие общественности и отречься от скандала, поэтому планирует добровольно подать декларацию. Хотя для нее это новая и непонятная процедура, девушка уверена, что разберется.

"Ставить мою фамилию рядом с "выведенным миллиардом" — это просто ложь. Я к состоянию Романа не имею никакого отношения, потому что мы не супруги. У меня есть свое, и я готова показать все, что есть. Когда СМИ пишут "Гринкевич купил Соне Морозюк-то-то" — это просто ложь, и здесь я не должна доказывать, что я не верблюд", — написала звезда.

Кто оплатил выставку "Мазня" Соне Морозюк?

Художница также попыталась ответить на обвинение в ее адресс по поводу выставки. Она уверяет, что это только ее достижение. Так же, как и коллаборации с известными брендами.

"Я договариваюсь о самых безумных коллаборациях бесплатно, просто так. Не верите — найдите хоть одного человека, которому заплатили или "порешали". Я отдам свой "элитный" порш, если предоставите подтверждение своих слов в тот же день. Я могу рассказать о любом своем публичном присутствие, о любых билбордах, как это было, как договаривалось, с кем. Я делала это сама, без участия Романа" , — заявила художница.

По ее словам, организация выставки "Мазня" тоже не имеет ничего общего с семьей Гринкевичей. Соня Морозюк очень устала от шквала хейта и напомнила, что каждый может оказаться на ее месте. Она уверяет, что к ее успеху Роман никак не причастен. Художница создала себя сама.

Соня Морозюк готова разорвать отношения с Романом Гринкевичем

Художница в отношениях с Романом 5 месяцев. Они помолвлены уже, как 2 месяца. Девушка понимает, что это не стандартно, но любит своего будущего мужчину. Она была в шоковом состоянии, когда узнала обвинения.

"Я доверяю ему, но я не так хорошо разбираюсь в системе государственных закупок, чтобы знать, как это устроено и какие там правила игры. Я до сих пор не могу об этом рассказывать, потому что еще не смогла разобраться. Я рисую картины. Я не юрист и не финансист, но мне придется разобраться", — написала Соня.

Роман Гринкевич сделал предложение Соне Морозюк в Венеции, куда уехал как волонтер. Фото: instagram.com/sonya.moroziuk/

Она не признает Игоря Гринкевича, своего будущего свекра, преступником. Девушка считает, что это дело суда, а оно комментировать это не хочет.

"Если обвинения в адрес Романа, что были украдены государственные средства для ЗСУ, окажутся правдой (я не хочу в это верить) — мы не сможем быть вместе", — заявила девушка.

Ранее выставку художницы Сони Морозюк закрыли из-за скандала.

Напомним, что путинский телеканал выгнал из новогоднего шоу четверть российских звезд шоу-бизнеса.