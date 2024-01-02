Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Виставку Соні Морозюк закрили після гучного скандалу з її нареченим arrow

Виставку Соні Морозюк закрили після гучного скандалу з її нареченим

2 січня 2024 17:50
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Виставку Соні Морозюк закрили після гучного скандалу з її нареченим
Художниця Соня Морозюк. Фото: instagram.com/sonya.moroziuk/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Виставку "Мазня" української художниці Соні Морозюк призупинили. Це трапилось через те, що батька її нареченого підозрюють у розкраданні пів мільйона гривень.

Про закриття виставки повідомив Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України.

Читайте також:

Виставка "Мазня" більше не працює для відвідувачів

Українська художниця Соня Морозюк відкрила свою першу персональну виставку картин під іронічною назвою "Мазня" 21 грудня. Показ робіт мав тривати до 20 січня, проте нині виставку довелось закрити.

Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України, де експонувались картини, повідомив, що вони призупиняють виставковий проєкт. Таке рішення було ухвалено "у зв’язку із значною кількістю суперечливих реакцій, що вийшли поза межі мистецтвознавчої дискусії". 

Арт-куратор виставки Владислав Тузов публічно висловився, що він не підтримує булінг художниці. Він вважає її ні в чому не винною.

"Я рішуче засуджую намагання цькувати художника через те, що батько її нареченого (не чоловіка) потрапив до якоїсь історії, яка ніяким боком не стосується мистецтва та науки загалом", — написав організатор.

Соня Морозюк
Соня Морозюк. Фото: insider.ua

Майбутнього свекра Соні Морозюк "пов'язали" ДБР

Відомий журналіст Євген Плінський поділився своїм розслідування про сім'ю Гринкевичів. Він запевняє, що свої мільярдні статки родина Гринченків "заробила" на постачанні ЗСУ їжею та одягом. Точніше на оборудках із постачанням та різними оборонними замовленнями.

Нещодавно Державне бюро розслідування впімало українця на спробі дати хабаря у 500 000 доларів США. Гроші були запропоновані за те, щоб вивести з-під арешту певне майно, яке вилучене в родини Гринкевичів у ході попереднього слідства.

Євген Плінський запевний, що це був старший Гринкевич, тобто майбутній свекор Соні Морозюк.

ДБР затримує Гринкевича
Правоохоронці затримали українця на хабарі. Фото: офіційна сторінка ДБР.

Що зробила Соня Морозюк

Також журналіст запевний, що молода художниця дотична до злочинної родини. Він вважає, що в неї вкладалися вкраденні гроші. Її наречений Роман Гринкевич максимально намагався вразити дівчину.

"Зароблені на корупційних підрядах Міноборони гроші Рома тупо вкладав в Соню. Мільйони оборонних гривень вкладались в молоду дівчину, її творчість та успішний успіх. Замість дронів для ЗСУ — купувались годинники, замість тепловізорів — прикраси Cartier, замість пікапів — нові тачки для нареченої. Освідчився Рома Соні цього року в Венеції, куди виїхав як волонтер", — розповів журналіст.

Художниця Соня Морозюк виходить заміж
Соня Морозюк з обручкою у Венеції. Фото: instagram.com/sonya.moroziuk/

Соня Морозюк ніяк цю ситуацію не прокоментувала. Вона закрила свій профіль в соцмережах та ігнорує запитання від суспільства.

До скандалу підписники художниці та журналісти запитували дівчину, як вона так швидко досяглау спіху в свої 20 років та хто спонсорує її шикарне життя. Мисткиня запевняла, що це тільки її кропітка праця.

Раніше ми писали, що принц Данії на тлі любовного скандалу стане королем.

Нагадаємо, що путінський телеканал вигнав з новорічного шоу чверть російських зірок шоубізнесу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

20 грудня 2023

14:33 У Росії ухвалили рішення про вихід з УЄФА — що відомо

Актуальне по темі