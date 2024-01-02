Виставку Соні Морозюк закрили після гучного скандалу з її нареченим

Художниця Соня Морозюк. Фото: instagram.com/sonya.moroziuk/

Виставку "Мазня" української художниці Соні Морозюк призупинили. Це трапилось через те, що батька її нареченого підозрюють у розкраданні пів мільйона гривень.

Про закриття виставки повідомив Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України.

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Українська художниця Соня Морозюк відкрила свою першу персональну виставку картин під іронічною назвою "Мазня" 21 грудня. Показ робіт мав тривати до 20 січня, проте нині виставку довелось закрити.

Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України, де експонувались картини, повідомив, що вони призупиняють виставковий проєкт. Таке рішення було ухвалено "у зв’язку із значною кількістю суперечливих реакцій, що вийшли поза межі мистецтвознавчої дискусії".

Арт-куратор виставки Владислав Тузов публічно висловився, що він не підтримує булінг художниці. Він вважає її ні в чому не винною.

"Я рішуче засуджую намагання цькувати художника через те, що батько її нареченого (не чоловіка) потрапив до якоїсь історії, яка ніяким боком не стосується мистецтва та науки загалом", — написав організатор.

Соня Морозюк. Фото: insider.ua

Майбутнього свекра Соні Морозюк "пов'язали" ДБР

Відомий журналіст Євген Плінський поділився своїм розслідування про сім'ю Гринкевичів. Він запевняє, що свої мільярдні статки родина Гринченків "заробила" на постачанні ЗСУ їжею та одягом. Точніше на оборудках із постачанням та різними оборонними замовленнями.

Нещодавно Державне бюро розслідування впімало українця на спробі дати хабаря у 500 000 доларів США. Гроші були запропоновані за те, щоб вивести з-під арешту певне майно, яке вилучене в родини Гринкевичів у ході попереднього слідства.

Євген Плінський запевний, що це був старший Гринкевич, тобто майбутній свекор Соні Морозюк.

Правоохоронці затримали українця на хабарі. Фото: офіційна сторінка ДБР.

Що зробила Соня Морозюк

Також журналіст запевний, що молода художниця дотична до злочинної родини. Він вважає, що в неї вкладалися вкраденні гроші. Її наречений Роман Гринкевич максимально намагався вразити дівчину.

"Зароблені на корупційних підрядах Міноборони гроші Рома тупо вкладав в Соню. Мільйони оборонних гривень вкладались в молоду дівчину, її творчість та успішний успіх. Замість дронів для ЗСУ — купувались годинники, замість тепловізорів — прикраси Cartier, замість пікапів — нові тачки для нареченої. Освідчився Рома Соні цього року в Венеції, куди виїхав як волонтер", — розповів журналіст.

Соня Морозюк з обручкою у Венеції. Фото: instagram.com/sonya.moroziuk/

Соня Морозюк ніяк цю ситуацію не прокоментувала. Вона закрила свій профіль в соцмережах та ігнорує запитання від суспільства.

До скандалу підписники художниці та журналісти запитували дівчину, як вона так швидко досяглау спіху в свої 20 років та хто спонсорує її шикарне життя. Мисткиня запевняла, що це тільки її кропітка праця.

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