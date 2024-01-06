Соня Морозюк вперше прокоментувала причетність до вкрадених коштів у Міноборони

Соня Морозюк. Фото: instagram.com/sonya.moroziuk/

Художниця Соня Морозюк, сім'ю нареченого якої підозрюють у розкрадання коштів Міноборони України, прокоментувала ситуацію. Вона заявила, що вона тут ні до чого.

Мисткиня висловила свою думку в instagram.

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Відомий журналіст Євген Плінський опублікував своє розслідування про сім'ю Гринкевичів. Він заявив, що свої мільярдні статки родина Гринкевичів "заробила" на постачанні ЗСУ їжею та одягом. Точніше на оборудках із постачанням та різними оборонними замовленнями.

Роман Гринкевич, син головного підозрюваного в цій справі, якою займається Державне бюро розслідувань — наречений художниці Соні Морозюк. Після опублікування цієї історії мисткиня закрилась від публічності та довго не коментувала ситуацію.

Українське суспільство почало звинувачувати її в тому, що Роман Гринкевич витрачав вкрадені кошти у військових на просування своєї дівчини. А також на її дорогі прикраси, автівки та подорожі.

Соня Морозюк та Роман Гринкевич. Фото: instagram.com/sonya.moroziuk/

Соня Морозюк нарешті дала відповідь на запитання, які турубують громадськість. Вона заперечує всі тези про вкладання в неї грошей Романом.

"Мене звинувачують у тому, що Роман нібито вклав в мене якісь шалені гроші і зробив тою, хто я є. Це очевидна нісенітниця. Ми знайомі 5 місяців. Я була Сонею Морозюк, художницею, без нього і до нього. Я малюю з 5 років, перші перемоги на міжнародних конкурсах почалися з раннього дитинства, і їх були десятки. Десятки колаборацій, сотні картин — все це було в мене і так", — заявила Соня.

За її словами, Роман Гринкевич подарував їй лише одну каблучку та кольє.

Всі її придбання за 2023 рік були зроблені за власні кошти художниці. Вона розповіла, що її "Порш Каєн" 2015 році коштував лише 33 тисячі доларів.

Соня Морозюк заробила 100 тисяч доларів за 2023 рік

Дівчина розповіла про свої прибутки від творчості.

"Все, що я купила, я купила за свої, причому плачу податки. Мої доходи за минулий рік — близько ста тисяч доларів. Вони складаються із тисяч доларів. Вони складаються із тисяч транзакцій — сотні гривень, тисячі, від живих людей. Це неможливо підробити, і я готова це показувати. І це без урахування відкладень та заощаджень, які робила", — написала Соня.

Соня Морозюк. Фото: instagram.com/sonya.moroziuk/

Морозюк хоче повернути довіру громадськості та відцуратися від скандалу, тому планує добровільно подати декларацію. Хоча для неї це нова і незрозуміла процедура, дівчина впевнена, що розбереться.

"Ставити моє прізвище поруч з "виведеним мільярдом" — це просто брехня. Я до статків Романа не маю жодного відношення, бо ми не подружжя. У мене є своє, і я готова показати все, що є. Коли ЗМІ пишуть "Гринкевич купив Соні Морозюк те-то іте-то" — то це просто брехня, і тут я не повинна доводити, що я не верблюд", — написала зірка.

Хто оплатив виставку "Мазня" Соні Морозюк?

Художниця також спробувала відповісти на звинувачення в її бік щодо виставки. Вона запевняє, що це лише її заслуга. Так само, як і колабораціїї з відомими брендами.

"Я домовляюся про найшаленіші колаборації безкоштовно, просто так. Не вірите — знайдіть хоч одну людину, якій заплатили або "порішали". Я віддам свій "елітний" порш, якщо надасте підтвердження своїх слів в той же день. Я можу розказати про будь-яку свою публічну присутність, про будь-які білборди, як це було, як домовлялася, з ким. Я робила це сама, без жодної участі Романа", — заявила художниця.

За її словами, організація виставки "Мазня" теж немає нічого спільного з сім'єю Гринкевичів. Соня морозюк дуже втомилася від шквалу хейту і нагадала, що кожен може опинитися на її місці. Вона запевняє, що до її успіху Роман ніяк не причетний. Художниця створила себе сама.

Соня Морозюк готова розірвати стосунки з Романом Гринкевичем

Художниця в стосунках з Романом 5 місяців. Вони заручені вже як 2 місяці. Дівчина розуміє, що це нестандартно, проте кохає свого майбутнього чоловіка. Вона була в шоковому стані, коли дізналась про звинувачення.

"Я довіряю йому, але я не так добре знаюся на системі державних закупівель, щоб знати, як це влаштовано і які там правила гри. Я й досі не можу про це розказувати, бо ще не змогла розібратися. Я малюю картини. Я не юрист і не фінансист, але мені доведеться розібратись", — написала Соня.

Роман Гринкевич зробив пропозицію Соні Морозюк у Венеції, куди виїхав як волонтер. Фото: instagram.com/sonya.moroziuk/

Вона не визнає Ігоря Гринкевича, свого майбутнього свекра, злочинцем. Дівчина вважає, що це справа суду, а вона коментувати це не хоче.

"Якщо звинувачення на адресу Романа, що були вкрадені державні кошти для ЗСУ, виявляться правдою (я не хочу в це вірити) — то ми не зможемо бути разом", — заявила дівчина.

Раніше виставку художниці Соні Морозюк закрили через скандал.

Нагадаємо, що Юрій Великий з "Кварталу 95" записав відеозвернення до хейтерів.