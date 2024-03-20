Соня Морозюк призналась, почему после ареста Гринкевичей переписала все имущество на маму

Украинская художница Соня Морозюк на шоу "В гостях у Дмитрия Гордона". Фото: стоп-кадр

Украинская художница Соня Морозюк обьяснила, зачем задним числом переписала все имущество своей маме. Она боялась не ареста ДБР, а преступников.

Об этом она рассказала в интервью Дмитрию Гордону.

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Украинская художница Соня Морозюк оформила задним числом ипотеку на свое имущество. Она по документации одолжила у своей матери 6,7 миллиона гривен.

Морозюк прибегла к такой схеме после скандала и вручения подозрения ее на тот момент жениху Роману Гринкевичу. Парня и его отца обвиняют в хищении более 1 миллиарда гривен из средств Минобороны.

В соцсетях предполагали, что таким образом Морозюк пыталась сделать невозможным арест ее имущества ДБР, ведь ее тоже подозревают в соучастии. Впрочем, имущество все таки было арестовано 12 февраля этого года. А именно — две квартиры в Киеве, одна в Харькове и земельный участок, также помещение под мастерскую.

"На все мое имущество наложен арест, но я считаю, что это полный правовой нигилизм. Я буду подавать апелляционную жалобу. У меня нет ни одного земельного участка. Впрочем, мне также не понятно, почему наложен арест на квартиру, которая была куплена в 2010 году. Мне было 12 лет", — объяснила Морозюк.

Художница рассказала, что условно "взяла ипотеку" у матери ради своей безопасности, а не с целью препятствования следствию.

"Смотрите, агентство "Арма" обнародовало мои данные персональные. Я ни в коем случае не пыталась вредить действиям следствия или ареста. Это просто было сделано в мерах защиты. Я не знаю, знаете ли вы о таком виде мошенничества, когда переписывают в реестрах собственность. Это была мера моей безопасности", — сказала девушка.

В настоящее время девушка готовит документы с адвокатами, чтобы оспорить арест своего имущества.

Напомним, что художница Соня Морозюк рассказала, как отреагировала на задержание своего экса Романа Гринкевича. Также девушка объяснила, кто помог ей приобрести мастерскую почти за 5 миллионов гривен.