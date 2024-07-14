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Сотня бриллиантов и глубокое декольте — Ким и Хлои Кардашьян надели сари на свадьбе века

14 июля 2024 10:20
Антонина Завадская - Редактор
Ким и Хлои Кардашьян шокировали откровенным и гламурными сари на свадьбе в Индии — видео
Ким и Хлои Кардашьян на свадьбе в Индии. Фото: instagram/justjared
Антонина Завадская - Редактор

Американские теледивы Ким и Хлои Кардашьян пришли на свадьбу века сына индийского миллиардера Мукеша Амбани. Они сменили платья и предстали в еще более эффектном образе.

Фотографии выложили в Just Jared.

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Ким и Хлои Кардашьян шокировали откровенным и гламурными сари

В прошлую пятницу состоялась свадьба века. Женился сын миллиардера Мукеша Амбани Анант Амбани и его возлюбленная — Радика Мерчант, дочь миллиардера Вирена Мерчанта. К мероприятию готовились долго и главному событию предшествовал ряд роскошных вечеринок и фотосессией.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Среди гостей были и американские звезды Ким и Хлои Кардашьян. Теледивы поразили новым образом. Оба одели гламурные индийские сари и много украшений с бриллиантами.

Ким обнажила роскошное декольте и живот в наряде с блузкой и юбкой. Одежду было расшить бисером и камнями. Впрочем, изюминкой стала оригинальная серьга для носа в индийском стиле, созданная из бриллиантов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Хлои же избрала более сдержанный образ, однако не менее гламурный. Она надела розовое сари, вышитое серебристым бисером и дополненное камнями на плечах.

Ким и Хлои Кардашьян приехали на свадьбу в Индию. Фото: instagram/justjared
Ким и Хлои Кардашьян приехали на свадьбу в Индию. Фото: instagram/justjared
Ким Кардашьян надела откровенное сари. Фото: instagram/justjared
Ким Кардашьян надела откровенное сари. Фото: instagram/justjared
Ким и Хлои Кардашьян в изысканных сари в Индии. Фото: instagram/justjared
Ким и Хлои Кардашьян в изысканных сари в Индии. Фото: instagram/justjared
Ким и Хлои Кардашьян поразили бриллиантами на свадьбе в Индии. Фото: instagram/justjared
Ким и Хлои Кардашьян поразили бриллиантами на свадьбе в Индии. Фото: instagram/justjared

Однако это уже второй выход сестер на этой свадьбе. Впервые Ким появилась в саре красного цвета, а Хлои выбрала лук золотого цвета.

Ким и Хлои Кардашьян прибыли на индийскую свадьбу. Фото: instagram/kimkardashian
Ким и Хлои Кардашьян прибыли на индийскую свадьбу. Фото: instagram/kimkardashian

Напомним, как прошла самая грандиозная свадьба в Индии и кто из звезд приехал поздравить молодоженов. Также украинские звезды зашкварились из-за выступления на украинской свадьбе в Италии.

США Ким Кардашьян Индия свадьба телевидение Хлои Кардашьян зарубежные звезды

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