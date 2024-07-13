Сестри Кардаш'ян та зірки Боллівуду — в Індії відбулось найдорожче весілля століття

Наречена Радіка Мерчант. Фото: instagram.com/anantmukeshambanii/

Після семи довгих місяців екстравагантних передвесільних урочистостей Анант Амбані, син найбагатшої людини Індії, нарешті одружився з спадкоємицею фармацевтичного бізнесу Радхіці Мерчант на грандіозній церемонії, на яку з'їхались зірки. Гламурна, довгоочікувана подія коштувала близько 250 мільйонів фунтів стерлінгів без урахування розкішних весільних подарунків, які парі обійшлися у приблизно 100 мільйонів фунтів стерлінгів, і прийому кількох найвідоміших знаменитостей світу.

Про це пише Daily Mail.

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Наречена була одягнена в темно-кремову індійську весільну сукню, яка називається ленга, прикрашена коштовностями та хусткою з бісеру. Серед гостей, які вилетіли в Мумбаї, були Кім і Хлої Кардаш’ян, Джон Сіна та колишній прем’єр-міністр Великобританії Тоні Блер. На престижне весілля також прибули Прянка Чопра та її чоловік Джо Джонас.

Акторка Айшварія Рай з дочкою. Фото: Reuters

Кім та Хлої Кардаш'ян. Фото: instagram.com/khloekardashian/

Прянка Чопра та Нік Джонас. Фото: Reuters

Прянка Чопра та Нік Джонас на весіллі мільярдера. Фото: Reuters

Джон Сіна. Фото: Reuters

41-річна актриса, яка народилася в Індії, була у помаранчевому бралеті і спідниці в тон, яку вона доповнила блискучим чокером і браслетами. Кім Кардашьян вийшла у рубіново-червоному вбранні. Хлої виглядав чарівно в блискучій червоній легензі з китицями та спідниці з високою талією. Зірка реаліті-шоу приміряла діамантові намиста та діамантовий кулон на її чолі. Хлої Кардаш’ян доповнила образ ефектними золотими прикрасами на шиї та обличчі.

Захід триватиме три дні і, за оцінками, обійдеться у приголомшливі 100 мільйонів фунтів стерлінгів, а в списку гостей будуть керівник Meta Марк Цукерберг, Іванка Трамп, Білл Гейтс; Девід і Вікторія Бекхем, а також зірки Боллівуду, поп-зірки та провідні політики.

Наречений. Фото: Reuters

Наречений з батьками. Фото: Reuters

Раніше Джастін Бібер виступив на передвесільній вечірці для гостей, і отримав 7 мільйонів фунтів стерлінгів, тоді як, згідно з джерелами, Адель, Дрейк або Лана Дель Рей забезпечать розваги на прийомі в неділю ввечері.

67-річний Амбані, який у списку Forbes є дев'ятою найбагатшою людиною світу та має 100 мільярдів фунтів стерлінгів, уже подарував подружжю розкішну віллу вартістю 62 мільйони фунтів стерлінгів на Palm Jumeriah в Дубаї, яка має десять спалень і приватний пляж. Подружжю також подарували Bentley Continental GTC Speed ​​вартістю 500 000 фунтів стерлінгів і набір ювелірних виробів та одягу, виготовлених на замовлення, вартістю мільйони фунтів.

Наречена Радіка Мерчант. Фото: instagram.com/anantmukeshambanii/

Наречена Радіка Мерчант у розшкіному весільному вбранні. Фото: instagram.com/anantmukeshambanii/

Гламурна дружина містера Амбані, Ніта подарувала своїй невістці колье з перлами та діамантами вартістю приблизно 10 мільйонів фунтів стерлінгів, яке є лише одним із десятків виготовлених на замовлення виробів вартістю мільйони фунтів стерлінгів, виготовлених для неї. Анант отримав брошку Cartier вартістю 2 мільйони фунтів.

Спеціалісти з ткацтва в Індії протягом останніх кількох місяців виготовляли серію рідкісних шовкових сарі з використанням золотих і срібних ниток, вартістю понад 100 000 фунтів стерлінгів кожна. Сім'я Амбані також забронювала 100 приватних літаків, щоб доставити своїх видатних гостей з усього світу до Індії на урочистості, і всі п'ятизіркові готелі в Мумбаї були заброньовані для їхнього перебування, яке оплачує сім'я.

Наречена Радіка Мерчант на весіллі. Фото: instagram.com/anantmukeshambanii/

Інсайдери підрахували, що від організації поїздок до готелів, подарунків, одягу, їжі та розваг, остаточна вартість може наблизитися до приголомшливих 500 мільйонів фунтів стерлінгів. "Цифри справді вражають, у них важко повірити. Але коли справа доходить до цього весілля, буквально не пошкодували грошей. Це планувалося більше року, і сотні людей працювали над ним, тому що Амбані хочуть, щоб це було весілля, яке світ ніколи не забуде. Вони не соромляться демонструвати своє багатство, особливо коли справа доходить до сімейних свят, і це неймовірно дороге весілля, яке тривало багато місяців", — розповіло джерело.

У березні під час триденних передвесільних урочистостей у західному індійському містечку Джамнагар для гостей виступила Ріанна. За 90-хвилинну появу їй заплатили 5 мільйонів фунтів.

Готуючись до святкувань цього тижня, Амбані орендував розкішний круїзний лайнер під назвою Celebrity Ascent для 800 гостей, які вирушили в чотириденний круїз Середземним морем і насолоджувалися приватними виступами таких зірок, як Кеті Перрі, Пітбуль і Backstreet Boys. Усі приголомшливі костюми для нареченої та членів обох сімей були розроблені Манішом Малхотрою, провідним дизайнером Індії, який також є креативним директором весілля.

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