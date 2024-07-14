Кім та Хлої Кардаш'ян шокували відвертим та гламурним сарі на весіллі в Індії — відео

Сотня діамантів та глибоке декольте — Кім та Хлої Кардаш'ян вдягнули сарі на весіллі століття
Американські теледіви Кім та Хлої Кардаш'ян завітали на весілля століття сина індійського мільярдера Мукеша Амбані. Вони змінили сукні й постали в ще ефектнішому образі.
Світлини виклали в Just Jared.
Кім та Хлої Кардаш'ян шокували відвертим та гламурним сарі
Минулої п'ятниці відбулося весілля століття. Одружився син мільярдера Мукеша Амбані Анант Амбані і його кохана — Радика Мерчант, дочка мільярдера Вірена Мерчанта. До заходу готувались довго та головній події передувала низка розкішних вечірок та фотосесій.
Серед гостей були й американські зірки Кім та Хлої Кардаш'ян. Теледіви вразили новим образом. Обоє вдягнули гламурні індійські сарі й багато прикрас з діамантами.
Кім оголила розкішне декольте та живіт у вбранні з блузи та спідницею. Одяг був розшити бісером та камінцями. Втім, родзинкою стала оригінальна сережка для носа в індійському стилі, яку створили з діамантів.
Хлої ж обрала більш стриманий образ, однак не менше гламурний. Вона вдягнула рожеве сарі, яке було вишите сріблястим бісером та доповнене камінцями на плечах.
Однак, це вже другий вихід сестер на цьому весіллі. Вперше Кім з'явилась у сарі червоного кольору, а Хлої обрала лук золотого кольору.
Нагадаємо, як минуло найграндіозніше весілля в Індії та хто з зірок приїхав привітати молодят. Також українські зірки зашкварились через виступ на українському весіллі в Італії.
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