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Сотня діамантів та глибоке декольте — Кім та Хлої Кардаш'ян вдягнули сарі на весіллі століття

14 липня 2024 10:20
Антоніна Завадська - Редактор
Кім та Хлої Кардаш'ян шокували відвертим та гламурним сарі на весіллі в Індії — відео
Кім та Хлої Кардаш'ян на весіллі в Індії. Фото: instagram/justjared
Антоніна Завадська - Редактор

Американські теледіви Кім та Хлої Кардаш'ян завітали на весілля століття сина індійського мільярдера Мукеша Амбані. Вони змінили сукні й постали в ще ефектнішому образі.

Світлини виклали в Just Jared.

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Кім та Хлої Кардаш'ян шокували відвертим та гламурним сарі

Минулої п'ятниці відбулося весілля століття. Одружився син  мільярдера Мукеша Амбані Анант Амбані і його кохана — Радика Мерчант, дочка мільярдера Вірена Мерчанта. До заходу готувались довго та головній події передувала низка розкішних вечірок та фотосесій.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Серед гостей були й американські зірки Кім та Хлої Кардаш'ян. Теледіви вразили новим образом. Обоє вдягнули гламурні  індійські сарі й багато прикрас з діамантами.

Кім оголила розкішне декольте та живіт у вбранні з блузи та спідницею. Одяг був розшити бісером та камінцями. Втім, родзинкою стала оригінальна сережка для носа в індійському стилі, яку створили з діамантів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Хлої ж обрала більш стриманий образ, однак не менше гламурний. Вона вдягнула рожеве сарі, яке було вишите сріблястим бісером та доповнене камінцями на плечах. 

Кім та Хлої Кардаш'ян приїхали на весілля в Індію. Фото: instagram/justjared
Кім та Хлої Кардаш'ян приїхали на весілля в Індію. Фото: instagram/justjared
Кім Кардаш'ян вдягнула відверте сарі. Фото: instagram/justjared
Кім Кардаш'ян вдягнула відверте сарі. Фото: instagram/justjared
Кім та Хлої Кардаш'ян у вишуканих сарі в Індії. Фото: instagram/justjared
Кім та Хлої Кардаш'ян у вишуканих сарі в Індії. Фото: instagram/justjared
Кім та Хлої Кардаш'ян вразили діамантами на весіллі в Індії. Фото: instagram/justjared
Кім та Хлої Кардаш'ян вразили діамантами на весіллі в Індії. Фото: instagram/justjared

Однак, це вже другий вихід сестер на цьому весіллі. Вперше Кім з'явилась у сарі червоного кольору, а Хлої обрала лук золотого кольору.

Кім та Хлої Кардаш'ян прибули на індійське весілля. Фото: instagram/kimkardashian
Кім та Хлої Кардаш'ян прибули на індійське весілля. Фото: instagram/kimkardashian

Нагадаємо, як минуло найграндіозніше весілля в Індії та хто з зірок приїхав привітати молодят. Також українські зірки зашкварились через виступ на українському весіллі в Італії.

США Кім Кардашян Індія весілля телебачення Хлої Кардашьян закордонні зірки

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