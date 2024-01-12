Соцсети разразились восторгом от новой рекламы Calvin Klein

Джереми Аллен Уайт для Calvin Klein. Фото: instagram.com/calvinklein/

Новая реклама от Calvin Klein просто "разорвала" социальные сети. Девушки и ребята по всему миру записывают свои реакции на обольстительное видео с раздеванием Джереми Аллена Вайта.

Рекламу бренд запостил в instagram.

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Бренд Calvin Klein создал рекламную кампанию белья и одежды с американским киноактером Джереми Аллен Уайтом. Видео, в котором снялась звезда, вызвало невероятный восторг у пользователей соцсетей по всему миру.

Актер в видео бежит по лестнице и забегает на крышу дома, вероятно, в Нью-Йорке. Просто на ходу он сбрасывает с себя одежду и обнажает подтянутое тело. Фирменное нижнее белье от Calvin Klein, которое за десяток лет стало базой для многих ребят, чувствуется по-новому привлекательным.

Люди просто в восторге от Джереми Аллена Вайта

После выхода этой рекламной кампании поклонников бренда вероятно стало больше, ведь в TikTok завирусились видео с реакцией на тело Джереми Вайта. В большинстве своем девушки открыто демонстрируют восхищение его красотой.

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