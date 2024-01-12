Соцсети разразились восторгом от новой рекламы Calvin Klein
Новая реклама от Calvin Klein просто "разорвала" социальные сети. Девушки и ребята по всему миру записывают свои реакции на обольстительное видео с раздеванием Джереми Аллена Вайта.
Рекламу бренд запостил в instagram.
Джереми Аллен Уайт стал новым любимцем публики
Бренд Calvin Klein создал рекламную кампанию белья и одежды с американским киноактером Джереми Аллен Уайтом. Видео, в котором снялась звезда, вызвало невероятный восторг у пользователей соцсетей по всему миру.
Актер в видео бежит по лестнице и забегает на крышу дома, вероятно, в Нью-Йорке. Просто на ходу он сбрасывает с себя одежду и обнажает подтянутое тело. Фирменное нижнее белье от Calvin Klein, которое за десяток лет стало базой для многих ребят, чувствуется по-новому привлекательным.
Люди просто в восторге от Джереми Аллена Вайта
После выхода этой рекламной кампании поклонников бренда вероятно стало больше, ведь в TikTok завирусились видео с реакцией на тело Джереми Вайта. В большинстве своем девушки открыто демонстрируют восхищение его красотой.
@haleyybaylee
В самом деле, что я говорю этому человеку по нескольку дней назад является MINDBLOWING 😳 #jeremyallenwhite♬ original sound - Calvin Klein
@bachbuquen
subscribe to me to see me in the next Ck ad ahah #jeremyallenwhite #calvinklein♬ original sound - Calvin Klein
@anytach5
Have you seen Calvin Klein's new ad???? #jeremyallenwhite♬ original sound - Calvin Klein
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