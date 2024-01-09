Моторошний фільм "Солтберн" розриває мережі — чому про нього всі говорять

Фільм "Солтберн". Фото: стоп-кадр з трейлеру

Іронічний трилер про британську аристократію "Солтберн" став надзвичайно популярним. Його обговорюють, цитують, записують відео, проте що в цій стрічці унікального і вражаючого?

Трейлер можна переглянути на YouTube.

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Гроші, кров, статус і постійна спокуса — це все про трилер "Солтберн". Він розповідає історію зустрічі чванькуватої британської аристократії та простого бідного люду, який тільки у снах може помріяти про вишукане життя.

Події стрічки розпочинаються восени 2006 року. Наївний, на перший погляд, юнак Олівер, якого фантастично зіграв ірландський актор Баррі Кеоган, прибуває в Оксфорд. Він знайомиться з аристократом Феліксом, в якого перевтілився зірка "Ейфорії" Джейкоб Елорді. Раптово вони стають друзями чи можливо чимось більшим?

Заможний Фелікс запрошує Олівера на літні канікули у свій родинний маєток і знайомить його з нетиповою сім'єю — батьком сером Джеймсом, який хоче бути вічно молодим, гламурною і пихатою матір'ю Елсет, сестрою Венетією, яка має проблеми з харчовою поведінкою і дивакуватою гостею Памелою.

Олівер занюрується у розкішне життя, яке раптом перетворюється у моторошний трилер. Хаос роз'їдає душу наївного хлопчака...

Сім'я Фелікса в фільмі "Солтберн". Фото: стоп-кадр фільму

"Солтберн" створила богемна режисерка Еміралд Феннел

Фільм зняла яскрава представниця заможного світу — Еміралд Феннел. Вона дебютувала, як режисерка, у 2020 році стрічкою "Перспективна дівчина". Вона отримали три номінації на премію "Оскар" і Еміральд стала першою британкою, яка змагалась у категорії "найкраща режисура".

"Я хотіла зробити щось сексуальне. Щось про хлопців. І, чесно кажучи, це мій улюблений жанр: щось дивне і хаотичне відбувається в заміському будинку одного літа", — пояснила свій задум мисткиня.

Еміралд Феннел, як ніхто інший, добре знайома з тим, що коється за високими воротами заможних будинків. Вона виросла саме в такому оточенні. Її батько Тео був дизайнером ювелірних прикрас і товаришував з Елтоном Джоном, Мадонною та Елізаберт Герлі. Мати Луїза стала письменницею і написала роман "Спендери" про багатіїв.

Режисерка провела дитинство в оточенні зірок, юність у коледжі для представників аристократичних родин у Мальборо, а також закінчила Оксфорд. У картині "Солтберн" ймовірно є частинка її юності.

Еміралд Феннел. Фото: Anthony Harvey

Проблемні теми, які розкриває фільм

"Солтберн" розплющує очі глядача на проблему оманливого шарму британської аристокранії, проте не можна сказати, що фільм допомагає знайти якесь рішення.

"Як класова сатирична стрічка не робить жодних висновків. Але сповнена по вінця похмуро смішною, жовчною відразою. Для режисерки, яка походить з таких самих вищих класів, проти яких вона спрямовує тему фільму, це акт самокопання", — так відгукнулась про фільм кінокритикиня Кларісс Лонрі в виданні The Independent.

Олівер у фільмі "Солтберн". Фото: стоп-кадр фільму

Режисерка ж натомість вкладала у фільм ще одну проблему — жадання бідними багатства. Вона вважає, що більшість людей ненавидять титулізацію, проте все одно потайки прагнуть цього.

"Я вважаю, що наша фетишизація титулів та багатства цілковито садомазохістська. Не можу полишити цю тему: як ми ставимося до бажаного, водночас і ненавидимо, бо знаємо, що воно недосяжне — і все-таки не можемо припинити відчайдушно жадати цього. Чому?" — розмірковує Еміралд Феннел.

Спокуса, вечірки і гомосексуальність у "Солтберні"

Не можливо порахувати скільки відвертих сцен є у фільмі "Солтберн". Стрічка немов готова показати нам усе, що раніше залишалось за зачиненими дверима замків аристократів.

Моторошний, але при цьому інтригуючий зв'язок Фелікса та Олівера став ще одною провідною темою фільму. Наївний юнак пізнає себе, а заможний пан переконаний, що йому дозволено все.

Найбільш обговорювана інтимна сцена — коли Олівер п'є воду зі зливу після того, як Фелікс задовольнив себе у ванні. Їхню пристрасть можна назвати трохи хворобливою або ж не трохи?

Фелікс і Олівер у фільмі "Солтберн". Фото: стоп-кадр фільму

Що символізували костюми на останній вечірці в "Солтберні"?

Дизайнерка Софі Канале, яка створювала костюми для головних героїв, розповіла Cosmopolitan всі деталі цього процесу.

Кульмінаційна сцена фільму відбувається під час вишуканої вечірки в маєтку, де всі перевдягнуті в образи твору "Сон в літню ніч".

Фелікс мав невимушений образ, на відміну від інших героїв. Він одягає лише золоті крила, бо засмучений через певні труднощі в "дружбі" з Олівером. Можливо герой одягнув би весь костюм, якщо все було інакше.

Ескіз костюму Фелікса з фільму "Солтберн". Фото: Sophie Canale

Костюм Фелікса на вечірці. Фото: стоп-кадр фільму

Для Олівера обрали світлиний костюм в рослиний орнамент, тому що саме така стилістика притаманама "Сну в літню ніч". Роги ж з'явились, як символ його фальшивості. Олівер зайвий у цьому аристократичному світі і сам не знає, хто він тепер.

"У цій вишивці є приховані зображенні молі, тому що Олівер є тією моллю і, можливо, потрапить у павутину. І міль до полум'я, тобто до Фелікса. На намисті у нього теж крихітна міль", — пояснила художниця.

Ескіз костюму Фелікса з фільму "Солтберн". Фото: Sophie Canale

Костюм Олівера на вечірці. Фото: стоп-кадр фільму

Мати Фелікса Елсет, господарка вечірки, обирає для себе образ королеви фей Титанії. Це золотиста сукня від Valentino.

Дизайнерка вирішила, що саме такий образ передасть силу та могуть володарки замку. Її ж чоловіка сера Джеймса вдягли в костюмовану броню. За задумкою, вона завжди була в їхньому маєтку і зображує з якого світу ця сім'я.

Костюм батьків Фелікса на вечірці. Фото: стоп-кадр фільму

Сестра Фелікса Венетія уособлює павутинку брехні, яка обплітає сім'ю. На спині її сукні звисає крихітний павучок, який елегатно ковзає по шкірі героїні.

Цей образ було цікаво створювати, адже дизайнерці доводилось постійно балансувати, щоб ланцюги виглядали так, як це задумувалось.

Ескіз костюму сестри Фелікса з фільму "Солтберн". Фото: Sophie Canale

Костюм сестри Фелікса на вечірці. Фото: стоп-кадр фільму

"Солтберн" розітнули на вірусні ролики

Химерно вийшло, що чимало глядачів фільму не до кінця зрозуміли приховані меседжі. Мережі завірусились відео з гештегом #saltburn, в яких заможні люди танцюють на фоні своїх маєтків під пісню Софі Елліс-Бекстор "Murder on the Dancefloor".

У той момент, як фільм висміює вищі класи, глядачі сприймали його, як привід для хизування статками. Також це іронічно, адже саме під цей трек танцює головний герой Олівер, який вчинив страшні злочини в кінці фільму.

Раніше ми розповідали, що фільм "Оппенгеймер" виграв п'ять статуеток на "Золотому глобусі".

Стало відомо, коли відбудеться прем'єра фільму за мотивами повісті Скрябіна.