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Спартак Суббота вернулся в новом шоу и возмутил соцсети русским языком

11 апреля 2024 06:00
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Спартак Суббота вернулся в новом шоу "Самое Время" и попал в скандал - причины
Скандальный психолог-блогер Спартак Суббота. Фото: стоп-кадр шоу "Самое время"
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Спартак Суббота, попавший в скандал после съемок шоу "Подкаст-терапия", вернулся в новом проекте. Он снова советует людям, как жить. Впрочем, теперь исключительно на языке окупантов.

Видео выложили на YouTube-канале.

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Спартак Суббота получил дурную славу после того, как не смог подтвердить свой статус психолога. Он советовал, как жить людям в шоу "Подкаст терапия" с Евгением Яновичем, впрочем, для него это обернулось настоящим скандалом. Как оказалось, он врал о своей степени кандидата психологических наук. Кроме того, Суббота не учился в университете Богомольца, как утверждал.

Прошел почти год и он снова появился в шоу. Однако теперь толкует проблемы для русскоязычной аудитории в программе "Самое Время".

Шоу рассматривает историю через призму психологии. Второй ведущей стала Татьяна Мажаровская — автор артлекций и лекционного пространства "Нехорошая квартира".

Спартак Суббота представился, как киевский когнитивно-поведенческий и схема-терапевт, кандидат психологических наук (PhD).

В лекциях они рассказывают о сексе, его видах в разных культурах, рождении детей и воспитании, и не только. Однако украинцев возмутили не темы их разговоров, и даже не возвращение скандального вероятного психолога, а совсем другое — язык. Ведь в разгар великой войны разговаривать на русском, да еще и публично — как минимум, странно.

"Я думал, ну куда уж хуже, но Спартак снова доказал обратное, интересно, сможет ли он еще глубже залезть на дно?"

"2024 год, 10 лет войны, у нас до сих пор делают контент на русском. Зачем? Украинцы хотят больше украинского контента. Украинцы хотят отойти от всего российского, хотят уничтожить все российское в своей стране".

"То есть сначала вы говорите, что просьба вас говорить по-украински — это изнасилование (еще во времена "подкаст терапии"), а сейчас заливаете по-русски. Достаточно последовательно. Но неприемлемо".

Комментарии о выпуске. Фото: скриншот
Комментарии о выпуске. Фото: скриншот

Напомним, украинцы вывели в музыкальный топ на стриминговой платформе пропагандистскую песню. Также российские актеры сняли вирусный ролик, дискредитирующий мобилизацию в Украине.

скандал
русский язык
психология
шоу
Спартак Суббота
украинские звезды

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