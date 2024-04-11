Спартак Суббота повернувся в новому шоу "Самое Время" і потрапив у скандал — причини

Скандальний психолог-блогер Спартак Суббота. Фото: стоп-кадр шоу "Самое время"

Спартак Суббота, який потрапив у скандал після зйомок шоу "Подкаст терапія", повернувся в новому проєкті. Він знову радить людям, як жити. Втім, тепер виключно мовою окупантів.

Відео виклали на YouTube-каналі.

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Спартак Суббота зазнав поганої слави після того, як не зміг підтвердити свій статус психолога. Він радив, як жити людям у шоу "Подкаст терапія" з Євгеном Яновичем, втім для нього це обернулось справжнім скандалом. Як виявилося, він брехав про свій ступінь кандидата психологічних наук. Окрім того, Суббота не вчився в університеті Богомольця, як стверджував.

Минув майже рік і він знову з'явився в шоу. Однак, тепер тлумачить проблеми для російськомовної аудиторії в програмі "Самое Время".

Шоу розглядає історію через призму психології. Другою ведучою стала Тетяна Мажаровська — авторка артлекцій та лекційного простору "Нехороша квартира".

Спартак Суббота представився, як київський когнітивно-поведінковий і схема-терапевт, кандидат психологічних наук (PhD).

У лекціях вони розповідають про секс, його види в різних культурах, народження дітей та виховання і не тільки. Однак, українців обурили не теми їхніх розмов, і навіть не повернення скандального ймовірного психолога, а зовсім інше — мова спілкування. Адже, в розпал великої війни розмовляти російською, та ще й публічно — як мінімум, дивно.

"Я думав, ну куди вже гірше, але Спартак знову доказав протилежне, цікаво, чи зможе він ще глибше залізти в дно?"

"2024 рік, 10 рік війни, в нас досі роблять контент російською. Нащо? Українці хочуть більше українського контенту. Українці хочуть відійти від всього російського, хочуть знищити все російське у своїй країні".

"Тобто спочатку ви говорите, що прохання вас говорити українською — це зґвалтування (ще за часів "подкаст терапії"), а зараз заливаєте російською. Досить послідовно. Але неприйнятно".

Коментарі про випуск. Фото: скриншот

Нагадаємо, українці вивели в музичний топ на стрімінговій платформі пропагандистську пісню. Також російські актори зняли вірусний ролик, який дискредитує мобілізацію в Україні.