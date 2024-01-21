Юбку Керри из сериала "Секс и город" продали за 52 тысячи долларов

Сериал "Секс и город". Фото: стоп-кадр

Невероятную юбку главной героини сериала "Секс и город" продали на аукционе. Сара Джессика Паркер появлялась в этой белой пачке в первых титрах фильма.

Об этом пишет NBS News.

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Культовую белую пачку, в которой героиня Керри Брэдшоу появляется на экране в первые минуты сериала "Секс и город", была продана за достаточно большие деньги.

Трехъярусная пачка из устрично-белого тюля с атласным поясом была выставлена на аукцион Julien's. Эта юбка — одна из пяти, которые использовали во время съемок. Известно, что такая же модель есть и у самой актрисы, сыгравшей Керри, Сары Джессики Паркер.

Сериал "Секс и город". Фото: стоп-кадр

Художница по костюмам Патриция Филд купила эту пачку пачку на распродаже за 5 долларов в магазине одежды на Мангеттене.

По замыслу кинокоманды изначально планировалось, что Керри в титрах будет одета в платье от Марка Джейкобса коллекции весна 1998 года, однако Филд решила, что Керри должна была бросать вызов модным тенденциям того времени.

Кроме титров, юбка появлялась на героине, когда она разбирает шкаф и примеряет все наряды для подружек. Они решают, что эта юбка однозначно должна остаться у Керри.

Сериал "Секс и город". Фото: стоп-кадр

О чем сериал "Секс и город"

Режиссер Даррен Стар снял сериал "Секс и город". Он создал сценарий на основе газетной колонки нью-йоркской писательницы Кэндис Бушнелл и одноименной книжной антологии, изданной в 1996 году. Сериал длился 6 сезонов, а потом еще имел два дополнительных фильма.

"Секс и город" — это история о четырех женщинах, живущих в центре Нью-Йорка. Они совершенно разные – хрупкая и модная Керри, независимая и зажигательная Саманта, уверенная и честная Миранда, романтичная и семейная Шарлотта. В поисках своего счастья они вместе проводят вечера в барах и рассказывают о своих сексуальных и не очень приключениях.

Сериал "Секс и город". Фото: стоп-кадр

Этот сериал стал культовым, поскольку был основан на реалистических событиях, а также стал иконой моды того времени. Зрители настолько полюбили эту историю, что требовали продолжения.

Сиквел "И просто так..." о продолжение жизни героинь начали показывать в 2021 году. Уже вышли два сезона, а третий запланирован на 2025 год.

Сериал "И просто так". Фото: стоп-кадр

Ранее вышел трейлер сериала о Кристиане Диоре и Коко Шанель.

Также три сериала стали лучшими по версии премии Emmy Awards 2023.