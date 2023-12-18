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Певица KOLA раскритиковала украинцев, которые смотрят русские сериалы

18 декабря 2023 11:03
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Певица KOLA раскритиковала украинцев, которые смотрят русские сериалы
Певица KOLA. Фото: instagram.com/kola__official/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Украинская артистка KOLA высказалась в отношении украинцев, смотрящих в настоящее время популярный российский сериал. Она не понимает этих людей.

Звезда выразила свое мнение в instagram.

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Украинская певица KOLA рассказала, как прошли ее две последние недели. Звезда много работала, снималась, пела и встречалась со многими людьми.

Артистка поделилась психологической практикой, которую она использует, что быть в ресурсе — девушка каждую ночь благодарю за все, что ей удалось сделать за день.

Она призывает к переменам украинцев, ведь убеждена, что мир станет меняться, когда каждый начнет работать над собой.

"Если каждый из нас изменится, сделает максимум от себя, то и все вокруг нас будет меняться, поверьте! Давайте вдохновлять друг друга, давайте поддерживать и быть вместе, потому что в этом наша сила! Я очень это чувствую, когда мы едины", — написала артистка.

Звезда четко выразила свою позицию по употреблению российского контента. Она считает, что это то, от чего должны отказаться люди.

"Смотреть "слово пацана" — это кринж, слушать русские песни — это кринж, не изучать свой язык — это кринж, не обожать свою культуру — это кринж, не уважать наши традиции — это кринж, разглядеть талант — это победа, помогать каждый день — это победа, развиваться ежедневно — это победа, верить в добро — это победа, слышать друг друга и быть простыми — это победа!" — убеждена певица.

Напомним, что KOLA впервые говорила о своем любимом.

Ранее KOLA рассказала, когда виделась с мужем, и о планах на Новый Год.

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