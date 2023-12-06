Lama рассказала о своих панических атаках и нервных срывах — когда это было и почему

Певица Lama на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Популярная украинская певица, автор песен и вокалистка Lama дала откровенное интервью ведущему Славе Демину. Популярная артистка честно рассказала о своих нервных срывах и панических атаках, которые произошли у нее десять лет назад.

Интервью с певицей Lama Слава Демин разместил на своем канале в YouTube.

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Панические атаки и нервные срывы Lama

Украинская исполнительница признается, что панические атаки и нервные срывы у нее происходили с детских лет. Особенно это стало проявляться еще в школе, когда у нее была суровая бабушка и плохие учителя. В это время Lama испытывала сильный стресс.

"Оно сложилось еще давно. Я думаю, что с детства, из всех этих тревожных штук, что я должна была со школы прийти, показать оценку. Бабушка была очень строгая. Я помню, в школе были классные учителя, а были гестапо. Там, как рявкнет, меня это так пугало. Это стресс. Я — эмоциональный человек", — вспоминает школьное время Lama.

Певица Lama на интервью у Славы Демина. Фото: скриншот с YouTube

Также известная артистка призналась, что ее очень накрыло, когда она переехала в Киев, где столкнулась с новыми проблемами. Lama объяснила, какие у нее были тогда симптомы нервных срывов и панических атак.

"Когда я переехала в Киев, то столкнулась со своими новыми проблемами. Там меня накрыло. Например, у тебя может сердце быстро стучать, тебя может что-то душить. Тебе кардиограмму делают, ты повсюду здорова, но с тобой что-то происходит. Это расстройство вегетативной системы. Это были очень неприятные симптомы со стороны сердечно-сосудистой системы", — также добавила украинская певица.

Lama до и во время войны в Украине

Карьера артистки в какой-то период приостановилась, она исчезла из шоу-бизнеса и информационного пространства. Сегодня Lama утверждает, что ей было достаточно "некомфортно". Впрочем, в начале полномасштабной войны в Украине певица возобновила свои концерты, чтобы собрать деньги на помощь военным.

Украинская певица Lama на радиостанции "Хит.FM". Фото: скриншот с YouTube

В прошлом году Lama выпустила новую песню под названием "Сильні люди", которую она посвятила всем украинским воинам и обычным людям, продолжающим бороться для приближения победы над российскими оккупантами.

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