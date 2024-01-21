Певица Луна (Кристина Герасимова). Фото: Instagram/kri_luna

Бывшая жена продюсера Юрия Бардаша, сбежавшего в Москву и критикующего украинцев, певица Луна, родила второго ребенка. У Кристины Герасимовой (настоящее имя 33-летней артистки) родился сын.

Об этом она сообщила в своем Instagram.

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Певица родила сына еще 11 января, но сообщить решила только сейчас. Роды прошли в первом роддоме Киева в 14:26. Мальчика назвали Никитой.

"Итак, самая счастливая на свете, принимаю ваши поздравления! Пока не хватает слов, чтобы описать все, что я чувствую… Возможно, немного позже. Наслаждаюсь каждой секундой вместе. Это большое счастье для всей нашей семьи", — написала Луна.

Отец мальчика — гитарист Александр Волощук, за которого Кристина вышла замуж в 2021 году. Луна уже воспитывает 11-летнего Георгия от скандального продюсера Юрия Бардаша (занимался, в частности, группой "Грибы" и певцом Wellboy). Парень родился в 2012 году, когда Луна и новоиспеченный путинист жили в Калифорнии.

Еще в июле 2022-го, в то время как его отец убегал от войны и критиковал Украину, Георгий вышел на сцену во время благотворительного концерта матери в Варшаве. Тогда мальчик с украинским флагом на плечах прочитал фрагмент стихотворения "Моя Україна" поэта Николая Верещаки.

Напомним, ранее мы писали, что Луна решила продолжить писать песни на русском языке, из-за чего подвергла себя хейту. Также мы рассказывали, что телеведущая актриса Лилия Ребрик поделилась плюсами и минусами своей третьей беременности.