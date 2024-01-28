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Певица Мята призналась, как из-за своего мужа серьезно ссорилась с отцом

28 января 2024 12:37
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Стас Кожушко
Редактор
Певица Мята призналась, как из-за своего мужа серьезно ссорилась с отцом
Певица Мята (Юлия Загорская). Фото: Instagram/myataua
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Певица Мята стала гостьей нового выпуска студийного проекта "Він вона шоу". В нем 41-летняя Юлия Загорская (настоящее имя артистки) рассказала о сложных отношениях с родным отцом.

Об этом Новини.LIVE сообщает пресс-служба телеканала "СТБ", на котором выходит проект.

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Певица Мята ссорилась с отцом

Новый выпуск был посвящен актуальной теме — "Кое-кто еще в наших отношениях". Согласно статистике, "незваными третьими" в паре чаще всего становятся токсичные родители и друзья. Певица Мята ошеломила признанием, что ее отец был токсичным по отношению к ее мужу Валерию.

"Мой отец никогда не воспринимал моего мужа и не верил в него. На фоне этого были ссоры. Я не могла до отца достучаться. Однажды я ему указала на дверь. Для меня это было неприятно и болезненно, но я уже не могла терпеть такое отношение к моему мужу", — рассказала Мята.

Певица отметила, что она защищала границы своего мужа Валерия. Мята не жалеет о словах, которые сказала отцу.

Еще один гость выпуска, радиоведущий, продюсер Евгений Фешак признался: когда был юношей, его мать ревновала девушек, с которыми он встречался. Однако ее мировоззрение кардинально изменилось, когда она переехала за границу.

"Она увидела, что там иначе мужчина и женщина строят отношения. Она стала очень прогрессивной. Ее поколению навязали стереотип, что женщина для мужчины должна звезду с неба достать, а за границей все наоборот — весь мир для каждого", — рассказал Евгений Фешак.

Психолог Алина Полищук отметила важность понимания и поддержки со стороны родителей в выборе партнера их детьми.

"Надо посмотреть на себя со стороны, как вы воспитываете своего ребенка, тогда сможете понять его выбор. Советую быть сторонним наблюдателем. Никогда не давать советов, пока тебя не спросят", — подчеркнула психолог.

Напомним, ранее мы писали, что рэпер alyona alyona ответила хейтерам, обвиняющим ее в пропаганде ожирения. Также мы рассказывали, что шоумен Андрей Бедняков смешно потролил хореографа Влада Яму в Майами.

телевидение
украинские звезды
певица
родители

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