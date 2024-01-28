Співачка М'ята зізналась, як через свого чоловіка серйозно сварилась з батьком

Співачка М'ята (Юлія Загорська). Фото: Instagram/myataua

Співачка М’ята стала гостею нового випуску студійного проєкту "Він вона шоу". В ньому 41-річна Юлія Загорська (справжнє ім’я артистки) розповіла про складні стосунки з рідним батьком.

Про це Новини.LIVE повідомляє пресслужба телеканалу "СТБ", на якому виходить проєкт.

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Новий випуск був присвячений актуальній темі — "Дехто ще у наших стосунках". Згідно зі статистикою, "непроханими третіми" у парі частіше всього стають токсичні батьки та друзі. Співачка Мʼята приголомшила зізнанням, що її батько був токсичним щодо її чоловіка Валерія.

"Мій батько ніколи не сприймав мого чоловіка та не вірив в нього. На фоні цього були сварки. Я не могла до батька достукатися. Одного разу я йому вказала на двері. Для мене це було неприємно та болісно, але я вже не могла терпіти таке ставлення до мого чоловіка", — розповіла Мʼята.

Співачка зазначила, що вона захищала кордони свого чоловіка, Валерія. М’ята не шкодує за ті слова, які сказала батькові.

Ще один гість випуску, радіоведучий, продюсер Євген Фешак зізнався: коли був юнаком, його мати ревнувала до дівчат, з якими він зустрічався. Проте її світогляд кардинально змінився, коли вона переїхала за кордон.

"Вона побачила що там інакше чоловік і жінка будують стосунки. Вона стала дуже прогресивною. Її поколінню навʼязали стереотип, що жінка для чоловіка повинна зірку з неба дістати, а за кордоном все навпаки — весь світ для кожного", — розповів Євген Фешак.

Психологиня Аліна Поліщук наголосила на важливості розуміння та підтримки з боку батьків у виборі партнера їхніми дітьми.

"Треба подивитися на себе зі сторони, як ви виховуєте свою дитину, тоді зможете зрозуміти її вибір. Раджу бути стороннім спостерігачем. Ніколи не давати порад, поки тебе не запитають", — наголосила психологиня.

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