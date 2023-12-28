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Певица Шер отдает своего 47-летнего сына под опеку

28 декабря 2023 14:41
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Певица Шер отдает своего 47-летнего сына под опеку
Певица Шер. Фото: instagram.com/cher/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Известная певица Шер поделилась шокирующей новостью. Она пытается передать своего взрослого сына под опеку, потому что у него серьезные проблемы со здоровьем.

Об этом пишет издание TMZ.

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Певица Шер заявила, что у ее сына Элайджи есть проблемы с физическим и психическим здоровьем. У него зависимость от запрещенных веществ. В этом виновата, по мнению артистки, ее бывшая невестка Мариангела Кинг.

77-летняя Шер подала документы с просьбой передать сына под опеку для управления его финансами. Это связано с "серьезными проблемами с психическим здоровьем и злоупотреблением психоактивными веществами".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Elijah Blue (@elijahblueoffic)

После смерти отца, рок-звезды Грегга Оллмана, сын начал получать выплаты от трастового фонда. Он тратил деньги на приобретение запрещенных веществ вместо оплаты основных расходов.

Шер хочет стать опекуном сына и получила поддержку семьи в этом вопросе.

Первое судебное заседание назначено на 6 марта 2024 года.

Бывшая невестка Шер стала ей врагом

Шер и ее невестка Кинг много раз публично ссорились. Последняя утверждала, что в прошлом году певица пыталась украсть своего сына Элайджа, чтобы отправить его в реабилитационный центр. Шер отрицает это.

"Их бурные отношения были определенным циклом наркозависимости и кризисов психического здоровья", — так описала Шер любовь сына в судебных документах.

По мнению звезды, невестка была против выздоровления Элайджи и побуждала его к нетрезвому способу жизни. Также Шер считает, что Кинг не может быть его опекуном, хранителем вещей или партнером.

Певица "не смогла обсудить предпочтения сына по назначению временного опекуна". Адвокаты заявили, что он не может высказать свои мнения по поводу попечительства.

"Я не страдаю от каких-либо проблем, которых нет у миллионов людей в Соединенных Штатах. У меня есть. Это моя работа — так или иначе пытаться помочь своим детям. Вы делаете все для своих детей. Каждый раз, когда вы можете им помочь, вы просто делаете это, потому что это и быть матерью. Но это радость, даже несмотря на душевную боль — в большинстве своем, когда вы думаете о своих детях, вы просто улыбаетесь, любите их и пытаетесь быть рядом с ними", — поделилась мыслями Шер.

Ранее 77-летняя Шер зажгла на телешоу.

Напомним, что звезду "Паразитов" нашли мертвым в собственном авто.

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