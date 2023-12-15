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Певица SWOIIA представила трек для Нацотбора Евровидения 2024

15 декабря 2023 12:00
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Певица SWOIIA представила трек для Нацотбора Евровидения 2024
Певица SWOIIA. Фото: менеджмент артистки
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Артистка SWOIIA представила трек "Little Angels", с которым она была избрана в лонглист на Нацотбор Евровидения 2024. Новый трек певицы посвящается украинским детям, на чьи судьбы сейчас выпадает множество сверхсложных и совсем недетских испытаний. Ведь многие из них были цинично похищены и вывезены из родной страны.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артистки.

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По словам артистки, она восхищается украинскими женщинами, украинскими матерями, которые сейчас пытаются защитить своих детей. Сама певица родом из Донбасса, где не была с 2014 года.

 

 

"Донецк — это место, где я делала свои первые шаги в творчестве еще совсем маленькой девочкой. И теперь мое сердце разрывается, зная, сколько украинских детей было похищено и насильно отправлено на российскую сторону с наших прифронтовых территорий. И я молюсь, чтобы все эти дети смогли вернуться домой!", – рассказала SWOIIA.

Звезда хочет привлечь мировое внимание к войне в Украине.

"Я хочу, чтобы весь мир услышал об этих недопустимых вещах, которые Россия делает с украинскими детьми — о том, как они воруют наше будущее, о том, как они ралучают семьи, я хочу, чтобы весь мир знал правду", — эмоционально комментирует певица.

Напомним, украинский рэпер посвятил новый трек и впечатляющий клип ГУР.

Ранее Тринчер выпустила первый клип после развода с Волошиным.

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