Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Український репер присвятив новий трек та вражаючий кліп ГУР arrow

Український репер присвятив новий трек та вражаючий кліп ГУР

15 грудня 2023 11:30
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Український репер присвятив новий трек та вражаючий кліп ГУР
Репер Макс ТТ. Фото: кадр з відео
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Реп-виконавець, який виступає під сценічним псевдонімом Макс ТТ, презентував нову пісню, присвяченій Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України. Також артист зняв вражаючий кліп на трек "Макс ТТ — ГУР МО".

Про це стало відомо з офіційної сторінки артиста в соціальній мережі.

Читайте також:

Про українських розвідників написали пісню

На відео показана робота працівників ГУР МО. Сам артист читає в кадрі реп і переконує, що ворог не втече від покарання.

 

"Найдосвідченніші розвідники пам’ятають кожну сльозу українських громадян, кожного батька та матері, кожної дитини, а також кожного бойового побратима, який загинув на полях битви. Вони кажуть: "Розвідник, що пішов на небо, працює зверху", — коментує пісню реп-виконавець.

"Для когось вже за мить настане судний день! Навіть після перемоги ти ― наша мішень!", — йдеться у треку.

"Справедлива відплата неодмінно наздожене кожного воєнного злочинця та окупанта. Дякуємо Максу ТТ та всім причетним до створення пісні та кліпу за шикарний ритм, насичений відеоряд і влучність тексту про специфіку нашої роботи!", — прокоментували у соціальних мережах ГУР МО.

Нагадаємо, співачка YAROMIYA осучаснила легендарний "Щедрик".

Раніше Трінчер випустила перший кліп після розлучення з Волошиним.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

19:57 Двом категоріям українців відмовили у праві на відстрочку — про кого йдеться

Актуальне по темі