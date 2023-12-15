Український репер присвятив новий трек та вражаючий кліп ГУР

Репер Макс ТТ. Фото: кадр з відео

Реп-виконавець, який виступає під сценічним псевдонімом Макс ТТ, презентував нову пісню, присвяченій Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України. Також артист зняв вражаючий кліп на трек "Макс ТТ — ГУР МО".

Про це стало відомо з офіційної сторінки артиста в соціальній мережі.

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На відео показана робота працівників ГУР МО. Сам артист читає в кадрі реп і переконує, що ворог не втече від покарання.

"Найдосвідченніші розвідники пам’ятають кожну сльозу українських громадян, кожного батька та матері, кожної дитини, а також кожного бойового побратима, який загинув на полях битви. Вони кажуть: "Розвідник, що пішов на небо, працює зверху", — коментує пісню реп-виконавець.

"Для когось вже за мить настане судний день! Навіть після перемоги ти ― наша мішень!", — йдеться у треку.

"Справедлива відплата неодмінно наздожене кожного воєнного злочинця та окупанта. Дякуємо Максу ТТ та всім причетним до створення пісні та кліпу за шикарний ритм, насичений відеоряд і влучність тексту про специфіку нашої роботи!", — прокоментували у соціальних мережах ГУР МО.

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