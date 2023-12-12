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Гарячі танці у сауні — Трінчер випустила перший кліп після розлучення з Волошиним

12 грудня 2023 11:28
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Гарячі танці у сауні — Трінчер випустила перший кліп після розлучення з Волошиним
Співачка Анна Трінчер. Фото: менеджмент артистки
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Співачка Анна Трінчер презентувала нову роботу "Колоски". Зірка продовжує детально розповідати про зміни в особистому житті. Спортивна зала, басейн і сауна - локації гарячих танців під час зйомок кліпу.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент артистки.

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У частині кліпу в спортивному залі можна побачити подруг Анни: Марину Мангул, Валерію Дідковську, Diana Gloster, Ілу Кузнецову, які також прожили кризові періоди в житті, але не здалися і тепер з гордістю мотивують інших дівчат любити себе, заплітати коси, бути сильними. А дієвою психологічною підтримкою можуть стати спорт, танці, якісний відпочинок від зовнішнього світу, які надають жінкам впевненості у собі і сили як фізичної, так і внутрішньої.

 

"Від дівчат постійно чекають слабкості дій, награної легкості та нерозуміння серйозних речей у світі, але до чого тут серйозність, якщо за справжньою красою та стриманістю ховається та сама впевнена в собі дівчина, яка сьогодні заплітає колоски та йде тягати залізо, щоб стати ще кращою завтра", — ділиться Анна Трінчер.

"Колоски" — це недосяжна сила правди внутрішнього слогана "неідеальна я", та сама пропрацьована частина душі дівчини, яка прожила незрозумілість та змогла відкрити привабливу жіночність".

Лінія нового витоку творчості Анни Трінчер почалася з пісні-зізнання "Кропива", за якою вийшли палкі хіти "Очі" та "Цілуй", що встигли зайняти свої місця в топ-чартах. Сьогодні ж "Колоски" говорять про набуту силу та дисципліну.

Нагадаємо, Трінчер з Волошиним не змогли подати документи на розлучення.

Раніше ексчоловік Анни Трінчер розповів, чи розлучились вони офіційно.

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