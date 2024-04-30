Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Певица TAYANNA рассказала, свободно ли ее сердце arrow

Певица TAYANNA рассказала, свободно ли ее сердце

30 апреля 2024 19:38
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
TAYANNA поделилась подробностями личной жизни.
Украинская певица TAYANNA. Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская певица TAYANNA поделилась подробностями своей личной жизни. Исполнительница честно призналась, занято ли ее сердце.

Об этом она рассказала изданию "ТиКиев".

Читайте также:

TAYANNA о своем вдохновении и отношениях

Певица рассказала, что пока не находится в отношениях. Однако она не скрывает, что сейчас влюблена. Именно это теплое чувство дает ей вдохновение для творчества.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by TAYANNA (@tayanna_reshetnyak)

"Нет, пока в моей жизни нет отношений. Однако есть человек, к которому я испытываю теплые чувства. Они — мой источник вдохновения и помогают открывать новые глубины своей души и искусства", — поделилась артистка.

Звезда надеется, что ей удастся встретить любимого к своему 40-летнему юбилею. Именно от ее личной жизни будет зависеть то, будет ли вообще она отмечать этот праздник. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by TAYANNA (@tayanna_reshetnyak)

"Ничего конкретного не планирую на день рождения. И хотя сейчас у меня нет второй половинки, верю, что в будущем все возможно. Если встречу своего особого человека, кто знает, возможно, именно тогда и возникнет желание устроить что-то особенное к моему 40-летию ", — добавила TAYANNA.

Напомним, мы писали о том, что украинская певица TAYANNA представила собственную коллекцию платков. А также артистка высказалась по поводу критики в ее сторону из-за совместной композиции с певицей Верой Брежневой.

личная жизнь
Tayanna
отношения
шоу-бизнес
украинские звезды
певица
любовь
день рождения

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

29 апреля 2024

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

Розклад ефірів

Всі ефіри