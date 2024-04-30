TAYANNA поделилась подробностями личной жизни.

Украинская певица TAYANNA. Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak/

Известная украинская певица TAYANNA поделилась подробностями своей личной жизни. Исполнительница честно призналась, занято ли ее сердце.

Об этом она рассказала изданию "ТиКиев".

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TAYANNA о своем вдохновении и отношениях

Певица рассказала, что пока не находится в отношениях. Однако она не скрывает, что сейчас влюблена. Именно это теплое чувство дает ей вдохновение для творчества.

"Нет, пока в моей жизни нет отношений. Однако есть человек, к которому я испытываю теплые чувства. Они — мой источник вдохновения и помогают открывать новые глубины своей души и искусства", — поделилась артистка.

Звезда надеется, что ей удастся встретить любимого к своему 40-летнему юбилею. Именно от ее личной жизни будет зависеть то, будет ли вообще она отмечать этот праздник.

"Ничего конкретного не планирую на день рождения. И хотя сейчас у меня нет второй половинки, верю, что в будущем все возможно. Если встречу своего особого человека, кто знает, возможно, именно тогда и возникнет желание устроить что-то особенное к моему 40-летию ", — добавила TAYANNA.

Напомним, мы писали о том, что украинская певица TAYANNA представила собственную коллекцию платков. А также артистка высказалась по поводу критики в ее сторону из-за совместной композиции с певицей Верой Брежневой.