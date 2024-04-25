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Співачка TAYANNA у чуттєвому кліпі поділилася новим поглядом на кохання

25 квітня 2024 14:09
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Співачка TAYANNA у чуттєвому кліпі поділилася новим поглядом на кохання
Співачка TAYANNA. Фото: менеджмент співачки.
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Українська співачка TAYANNA презентувала новий трек "Космос". У пісні розповідає про кохання та "метеликів у животі", які відчуває людина, захопившись найромантичнішим почуттям.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент артистки.

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Цей глибокий та емоційний сингл став своєрідним музичним віддзеркаленням перетворень у внутрішньому світі артистки. Він не лише передає новий погляд співачки на кохання, але й відкриває перед слухачами відтінки та відчуття, які раніше залишалися невиразними.

"Коли створювала "Космос", я відчувала, що це не лише пісня, але й історія про кохання, яка має особливе значення для кожного з нас. Цей трек — віддзеркалення мого власного досвіду та відчуттів. І саме тому я вважаю, що коли кохання приходить до нас, ми повинні бути вдячними і берегти це почуття, адже не кожен має щастя відчути його та знайти людину ту саму людину, з якою може бути щирим. Це дар, який треба приймати і дякувати за кожну мить", — поділилася співачка.

Нагадаємо, українські співаки Тарас Тополя та Олександр Пономарьов представили нову пісню. А українська виконавиця Надя Дорофєєва випустила новий трек з інфлюєнсером.

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