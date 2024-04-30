TAYANNA поділилася подробицями особистого життя — деталі

Співачка TAYANNA розповіла, чи вільне її серце
Відома українська співачка TAYANNA поділилася подробицями свого особистого життя. Виконавиця чесно зізналася, чи зайняте її серце.
Про це вона розповіла виданню "ТиКиїв".
TAYANNA про своє натхнення та стосунки
Співачка розповіла, що наразі не перебуває у стосунках. Однак вона не приховує, що зараз закохана. Саме це тепле почуття дає їй натхнення для творчості.
"Ні, наразі у моєму житті немає стосунків. Проте є людина, до якої я маю теплі почуття. Вони — моє джерело натхнення та допомагають відкривати нові глибини своєї душі та мистецтва", — поділилась артистка.
Зірка сподівається, що їй вдасться зустріти коханого до свого 40-річного ювілею. Саме від її особистого життя буде залежати те, чи взагалі буде вона відзначати це свято.
"Нічого конкретного не планую на день народження. І хоча зараз я не маю другої половинки, вірю, що в майбутньому все можливо. Якщо зустріну свою особливу людину, хто знає, можливо, саме тоді й виникне бажання влаштувати щось особливе до мого 40-річчя", — додала TAYANNA.
Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка TAYANNA презентувала власну колекцію хусток. А також артистка висловилася з приводу критики в її бік через спільну композицію зі співачкою Вірою Брежнєвою.
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