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Співачка TAYANNA розповіла, чи вільне її серце

30 квітня 2024 19:38
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
TAYANNA поділилася подробицями особистого життя — деталі
Українська співачка TAYANNA. Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська співачка TAYANNA поділилася подробицями свого особистого життя. Виконавиця чесно зізналася, чи зайняте її серце.

Про це вона розповіла виданню "ТиКиїв".

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TAYANNA про своє натхнення та стосунки

Співачка розповіла, що наразі не перебуває у стосунках. Однак вона не приховує, що зараз закохана. Саме це тепле почуття дає їй натхнення для творчості.

"Ні, наразі у моєму житті немає стосунків. Проте є людина, до якої я маю теплі почуття. Вони — моє джерело натхнення та допомагають відкривати нові глибини своєї душі та мистецтва", — поділилась артистка.

Зірка сподівається, що їй вдасться зустріти коханого до свого 40-річного ювілею. Саме від її особистого життя буде залежати те, чи взагалі буде вона відзначати це свято.

"Нічого конкретного не планую на день народження. І хоча зараз я не маю другої половинки, вірю, що в майбутньому все можливо. Якщо зустріну свою особливу людину, хто знає, можливо, саме тоді й виникне бажання влаштувати щось особливе до мого 40-річчя", — додала TAYANNA. 

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка TAYANNA презентувала власну колекцію хусток. А також артистка висловилася з приводу критики в її бік через спільну композицію зі співачкою Вірою Брежнєвою.

особисте життя
Tayanna
відносини
шоу-бізнес
українські зірки
співачка
кохання
день народження

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