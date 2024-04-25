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Певица TAYANNA в чувственном клипе поделилась новым взглядом на любовь

25 апреля 2024 14:09
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Певица TAYANNA в чувственном клипе поделилась новым взглядом на любовь
Певица TAYANNA. Фото: менеджмент певицы.
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Украинская певица TAYANNA представила новый трек "Космос". В песне рассказывает о любви и "бабочках в животе", которые испытывает человек, увлекшись самым романтичным чувством.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артистки.

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Этот глубокий и эмоциональный сингл стал своеобразным музыкальным отражением преобразований во внутреннем мире артистки. Он не только передает новый взгляд певицы на любовь, но и открывает перед слушателями оттенки и ощущения, которые раньше оставались неизвестными.

"Когда создавала "Космос", я чувствовала, что это не только песня, но и история о любви, которая имеет особое значение для каждого из нас. Этот трек — отражение моего собственного опыта и ощущений. И именно поэтому я считаю, что когда любовь приходит к нам, мы должны быть благодарны и беречь это чувство, ведь не каждый имеет счастье почувствовать его и найти того самого человека, с которым может быть искренним. Это дар, который нужно принимать и благодарить за каждый миг", — поделилась певица.

Напомним, украинские певцы Тарас Тополя и Александр Пономарев представили новую песню. А украинская исполнительница Надя Дорофеева выпустила новый трек с инфлюенсером.

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