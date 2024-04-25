Співачка KOLA у новому кліпі розповіла про відсутність батька у її житті

Співачка KOLA. Фото: менеджмент співачки

Українська співачка KOLA випустила ритмічну пісню та кліп на неї під назвою SALUT PAPA, в якій іронізує над власним життєвим досвідом. Новий трек є особистою рефлексією співачки на відсутність батька в її житті.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент артистки.

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KOLA в тексті вигадує фантастичні виправдання, ніби намагаючись знайти відповідь на питання "Чому мій тато зник?". Іронічний підхід до висвітлення власної історії взаємовідносин з батьком, скоріше їхньої відсутності, символізує прийняття факту особистої біографії та відсутність через це трагедії у дорослому житті співачки.

"Мене неодноразово питали представники ЗМІ про мої стосунки з татом. Я вирішила дати вичерпну відповідь у такий спосіб, це напевно найкраще проявлення батька в моєму житті — він дав привід записати таку кумедну пісню і зняти класний кліп, який мені дуже подобається, тому нарешті є за що й подякувати", — іронічно зазначила співачка.

У кліпі KOLA постає в новому незвичному для себе образі жінки в діловому костюмі, що ніби перебуває в пошуках тата. Відео відзняте як короткометражний фільм, стилістика якого нагадує роботи Веса Андерсона у підборі кольорів та портретах головних героїв, поданих зі своєрідним гумором.

Попри трагічність загальної теми, кліп сприймається як сатирична комедія. Деякі сюрреалістичні та містичні деталі у сюжеті можуть нагадати загальний флер фільмів Девіда Лінча. Зокрема, яскраве табло умовного аеропорту над стійкою реєстрації, на якому йде анонс концерту співачки у Палаці спорту, як один з елементів прихованих деталей, що використовує вищезгаданий режисер. Всі ці техніки світового кінематографу влучно використав та поєднав у кліпі український режисер Олександр Гірченко.

Нагадаємо, українська співачка Анна Трінчер випустила кліп про колишнього. А інша українська виконавиця Даша Суворова випустила вперше за час війни кліп.